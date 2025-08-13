Abusó de su pequeña hija en su casa de Rawson y fue condenado a tres años de prisión

Este miércoles se conoció la condena a un padre por casos de abuso sexual en Rawson . Un hombre, identificado como G.F.N., fue sentenciado a tres años de prisión efectiva por abusar de su propia hija cuando la niña tenía entre 8 y 9 años. Los hechos, según la investigación, ocurrieron en reiteradas ocasiones mientras él tenía a su cargo el cuidado de los chicos y convivía con ellos en la misma casa.

Rivadavia Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

La causa se inició luego de que la familia denunciara los abusos y el Ministerio Público Fiscal reuniera pruebas suficientes para llevarlo a juicio. En el expediente se detalló que el acusado realizaba tocamientos por debajo de la ropa de la menor, situación que se repitió varias veces y que quedó acreditada durante el proceso.

Durante la audiencia de control de acusación, las partes acordaron avanzar por la vía de un juicio abreviado. Esto ocurrió luego de que el imputado aceptara los hechos y la pena propuesta.

Con base en el artículo 119 del Código Penal y considerando los agravantes del vínculo, la guarda y la convivencia, el tribunal lo declaró autor penalmente responsable y le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Ahora, G.F.N. deberá cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Insegna.