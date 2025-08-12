martes 12 de agosto 2025

Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

La reunión de los pesos pesados del justicialismo sucedió el martes a la tarde en las inmediaciones de una parrillada.

Por Fernando Ortiz
image

Este martes, durante la tarde, hubo una reunión de los pesos pesados del Partido Justicialista de San Juan. Participaron los dos exgobernadores, Sergio Uñac y José Luis Gioja, junto a dos exintendentes, Fabián Gramajo y Cristian Andino. Los popes del peronismo estuvieron con la conducción formal del partido, el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano y los vicepresidentes, Graciela Seva y Fabián Aballay. Sucedió en las inmediaciones de una parrillada en Pocito.

Este diario accedió a la información, que ninguno de los protagonistas quiso confirmar. La charla, de acuerdo a lo que pudo saber Tiempo, pasó sobre el tema de las candidaturas y sectores entre los que se repartirá la lista para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Sin embargo, no hubo fumata blanca, sino un "mazo que se bajara y da de nuevo". Es la primera reunión de una mesa ampliada después del cara a cara de Gioja y Uñac a fines de julio. Esta vez, hubo té, café y cosas dulces para comer.

En el cónclave peronista hablaron de las legislativas y también de las generales del 2027. "De esta mesa tiene que salir el próximo gobernador", habrían razonado los siete dirigentes.

En el encuentro de Gioja y Uñac que sucedió en la oficina histórica de calle 9 de Julio antes de avenida Rioja. En ese momento, un par de mensajes a través de WhatsApp bastaron para concretar la reunión entre los dos exgobernadores. Era el primer acercamiento presencial de los accionistas mayoritarios del peronismo sanjuanino, que hasta ese momento sólo habían conversado brevemente por la app de mensajería instantánea.

Ahora, sumaron a más protagonistas. Además de Gioja, estuvieron el exintendente de San Martín y el exintendente de Chimbas. Los tres disputan la candidatura en primer término para diputado nacional. También incorporaron a la cúpula del Partido Justicialista, conformada por los dos legisladores y el jefe comunal. Al menos en el aspecto formal, el presidente y los vices pertenecen a la Mesa Ejecutiva del partido y son quienes tienen en sus manos la decisión final.

