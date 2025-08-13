Detuvieron a un hombre que intentó robar tras entrar por el techo de una casa en Médano de Oro

La noche del martes terminó con la aprehensión de un sujeto que habría intentado robar en una vivienda del Loteo El Trébol y La Cruz, en Médano de Oro - Rawson -.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21 horas, personal motorizado de la Subcomisaría Médano de Oro acudió a un pedido de apoyo en calle Vicente López, entre calles 13 y Matías Zaballa. Minutos antes, efectivos que recorrían la zona a pie habían detectado a un hombre con campera negra y gorra desplazándose sobre los techos de una propiedad.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga, pero fue interceptado pocos minutos después en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14 gracias a la intervención conjunta de móviles y motos policiales.

Durante la requisa, se le secuestró una tenaza, presuntamente utilizada para forzar ingresos. Al inspeccionar la vivienda, se constató que el individuo había hecho un boquete en el techo, aunque no logró sustraer elementos.

El detenido quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.