miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Detuvieron a un hombre que intentó robar tras entrar por el techo de una casa en Médano de Oro

El sospechoso fue sorprendido en los techos de una vivienda, intentó huir y fue detenido con una tenaza, tras constatarse que había hecho un boquete en el techo sin lograr llevarse objetos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo medano oro

La noche del martes terminó con la aprehensión de un sujeto que habría intentado robar en una vivienda del Loteo El Trébol y La Cruz, en Médano de Oro -Rawson-.

Lee además
¿aparecio un fantasma en chimbas? el video que muestra la sorpresiva desaparicion de un hombre
Insólito

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre
Imagen Ilustrativa
Delitos Especiales

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21 horas, personal motorizado de la Subcomisaría Médano de Oro acudió a un pedido de apoyo en calle Vicente López, entre calles 13 y Matías Zaballa. Minutos antes, efectivos que recorrían la zona a pie habían detectado a un hombre con campera negra y gorra desplazándose sobre los techos de una propiedad.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga, pero fue interceptado pocos minutos después en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14 gracias a la intervención conjunta de móviles y motos policiales.

Durante la requisa, se le secuestró una tenaza, presuntamente utilizada para forzar ingresos. Al inspeccionar la vivienda, se constató que el individuo había hecho un boquete en el techo, aunque no logró sustraer elementos.

El detenido quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Aberración: detuvieron a un hombre acusado de golpear y violar a su madre de 80 años

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Abusó de su pequeña hija en su casa de Rawson y fue condenado a tres años de prisión

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia en ruta 40: presurosos e insolitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles