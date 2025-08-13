Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

El Frente Provincias Unidas presentó oficialmente a los candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. La nómina será encabezada por el exministro de Gobierno y exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi .

Em tanto, tal como adelantó Tiempo (click aquí) , en segundo lugar estará Paola Díaz , docente de educación técnica de Calingasta, y en el tercero Pedro Rodríguez , comisario mayor retirado de Caucete con experiencia en distintas jurisdicciones y hoy vinculado al hockey sobre patines.

Los suplentes serán Silvia Guevara (Jáchal), licenciada en Trabajo Social y funcionaria del Ministerio de Salud provincial; Martín Vega Sánchez (Rivadavia), abogado que formó parte de la gestión municipal de Baistrocchi; y Natalia Castro (Albardón), dirigente socialista, docente y licenciada en Ciencias de la Educación.

En la presentación, Baistrocchi definió la propuesta como una lista “federal” compuesta por “gente común” que se involucra en política con el objetivo de trabajar por “un país normal”.