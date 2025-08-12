miércoles 13 de agosto 2025

A días del cierre de listas

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas

El frente Provincias Unidas, que competirá por primera vez en las legislativas del 25 de octubre, presentará una lista encabezada por Emilio Baistrocchi y compuesta por candidatos sin trayectoria política previa y de diferentes departamentos de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Provincias Unidas debutará en las elecciones legislativas de San Juan este 25 de octubre y lo hará con una estrategia inédita en la provincia: presentar una lista compuesta por referentes de distintos departamentos. El frente está integrado por Hacemos por Nuestro País, el Partido Socialista, la Coalición Cívica ARI y Para Adelante, y es encabezado por el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi.

A cinco días del cierre de listas, ya se conoce que Baistrocchi liderará la nómina, siendo la figura más reconocida de la coalición. El resto de los candidatos comparten dos características: ninguno, salvo él, tuvo participación política previa y todos provienen de departamentos diferentes.

En el segundo lugar estará una técnica en minas de 44 años, oriunda de Calingasta y vinculada a una familia minera. El tercer puesto lo ocupará un comisario mayor retirado de 52 años, con trayectoria como dirigente de clubes y un posible vínculo previo con Baistrocchi durante su paso como ministro de Gobierno. La primera candidata suplente será una asistente social de Jáchal.

La presentación oficial de los nombres se realizará en los próximos días, cuando el frente formalice su apuesta por un armado verdaderamente federal.

