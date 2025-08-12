Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas

Provincias Unidas debutará en las elecciones legislativas de San Juan este 25 de octubre y lo hará con una estrategia inédita en la provincia: presentar una lista compuesta por referentes de distintos departamentos. El frente está integrado por Hacemos por Nuestro País, el Partido Socialista, la Coalición Cívica ARI y Para Adelante, y es encabezado por el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi.

Militancia dividida Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

A cinco días del cierre de listas, ya se conoce que Baistrocchi liderará la nómina, siendo la figura más reconocida de la coalición. El resto de los candidatos comparten dos características: ninguno, salvo él, tuvo participación política previa y todos provienen de departamentos diferentes.

En el segundo lugar estará una técnica en minas de 44 años, oriunda de Calingasta y vinculada a una familia minera. El tercer puesto lo ocupará un comisario mayor retirado de 52 años, con trayectoria como dirigente de clubes y un posible vínculo previo con Baistrocchi durante su paso como ministro de Gobierno. La primera candidata suplente será una asistente social de Jáchal.

La presentación oficial de los nombres se realizará en los próximos días, cuando el frente formalice su apuesta por un armado verdaderamente federal.