miércoles 13 de agosto 2025

Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza. Sentí que me iba"

Tras un primer intento sin éxito, este miércoles finalmente se conoció el testimonio de Emanuel Rodríguez, quien fue baleado durante un asalto en su vivienda en Rawson en mayo. Las estremecedoras palabras del sanjuanino que aún no se recupera del trauma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

24 horas después se logró conocer el testimonio de Emanuel Rodríguez, el empresario de 43 años que sufrió un brutal ataque en su casa del barrio privado San Juan de Los Olivos, en Rawson, en mayo de este año. Debido a la brutalidad del ataque, Rodríguez inició un largo proceso de recuperación que continúa por estas horas es Buenos Aires, desde donde brindó su testimonio de los hechos.

La audiencia realizada en Tribunales contó con una conexión vía Zoom con la habitación de la clínica privada Santa Catalina, en Pilar, Buenos Aires, donde se encuentra Rodríguez desde hace algunas semanas realizando la recuperación debido a lo delicado de su estado. Con su declaración se busca conocer, entre otras cosas, la alevosía con la que actuaron los 6 sujetos que se encuentran en la mira como autores del hecho, que se encuentran detenidos cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Chimbas.

La declaración contó además con la presencia de la fiscal coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica, quien viajó hasta Buenos Aires para la toma de la prueba crucial en la causa.

Las primeras palabras de Rodríguez generaron gran conmoción entre los presentes, por el detalle brindado y lo delicado de la situación que estaba recordando. Cabe recordar que el empresario fue atacado cuando llegó a su vivienda y se topó con los delincuentes que no dudaron en dispararle. La bala ingresó por el cuello y tuvo un recorrido interno, perforando uno de sus pulmones y comprometiendo sus vértebras.

“Pensé que quedaba cuadripléjico porque solo sentía la cabeza y no el cuerpo”, dijo en un momento de su declaración. Y acotó: “Vi el charco de sangre y no podía moverme”.

En otro momento de la declaración confesó: “Sentí que me iba y le dije a mi esposa que cuide a mis hijas”.

Ante los fiscales del caso, Rodríguez aseguró estar "viviendo un infierno". "Estoy cuadripléjico, un mes en terapia intensiva". El estado de gravedad del empresario tras el ataque lo dejó al borde de la muerte, con secuelas importantes que aun con el paso del tiempo y la terapia recibida, no puede subsanar.

Reflexionando sobre el post ataque, dijo: "Agradezco estar con vida. Me quedan años de recuperación. Mi vida cambió y cambiará. Mis hijas tienen miedo. No pueden ir al baño solas".

Sobre el episodio puntual, dijo ante los presentes en la audiencia que defenderse fue imposible ya que, en primera instancia eran mayoría, y gran parte de ellos se encontraban armados. "Quiero que se haga justicia y volver con mi vida"

Cabe recordar que por el brutal robo hay seis personas en la mira. Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, el último de los sospechosos aprehendidos. Todos están cumpliendo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y en la mira de un delito muy grave, homicidio criminis causa en grado de tentativa.

-Esta información está siendo actualizada-

