Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Tras meses de silencio, este lunes se realizó una nueva audiencia por el caso de la golpiza al empresario Juan Manuel Salvalaggio. Hecho que levantó revuelo en la provincia y donde quedaron en la mira dos empresarios Mariano Tomsig y Martin Quiroga Massa como los autores intelectuales de la misma, es decir, que ellos mandaron a los barrabravas de Racing (ya condenados y presos en el penal) a golpear a Salvalaggio.

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En esta ocasión la defensa de Tomsig realizó unos pedidos de prueba, argumentando que no habían sido respondidos por la fiscalía. A pesar de que la fiscal Daniela Pringles admitió que no respondió el escrito y dejó en claro que la mayoría de esas medidas ya estaban hechas.

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El juez de Garantías Federico Rodríguez manifestó que no era necesario una audiencia, ya que podía haber sido arreglada esta situación teniendo una charla personal, de igual forma resolvió que la defensa pueda ir al penal de Chimbas a tomar testimonio (si quieren hacerlo) a los tres barrabravas condenados por golpear a Salvalaggio.

Este pedido en especial se da porque la Fiscalía en 2025, tal como adelantó Tiempo de San Juan, uno de los barrabravas condenado declaró. Se trata de Ledesma y el mismo “mandó al muere” a Tomsig.

Dijo que Mariano Tomsig arregló el “trabajo” -que era golpear a Salvalaggio- y le pago a Giraudo. Luego este último le pasó dinero a los tres barras.

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Los hechos contra Mariano Tomsig

La brutal agresión contra el empresario nocturno Juan Manuel Salvalaggio, ocurrida el 12 de abril de 2024 en pleno centro de San Juan, pasó de ser un presunto intento de robo a una compleja trama de sicariato empresarial que hoy tiene a sus responsables al borde del juicio oral.

El ataque, ejecutado por tres barrabravas del club Racing de Avellaneda identificados como Mariano Rivero, Carlos Ledesma y Brian Espinoza, dejó a la víctima con graves fracturas en el rostro tras una emboscada en la puerta de su domicilio. Aunque inicialmente se barajó la hipótesis delictiva común, la saña de los golpes y el hecho de que los agresores viajaran desde Buenos Aires exclusivamente para el ataque giraron la investigación hacia una venganza por el control de negocios vinculados a la Fiesta Nacional del Sol.

La causa avanzó rápidamente con la condena a seis años de prisión efectiva para los tres atacantes materiales, pero el verdadero quiebre se produjo con la aparición de los "eslabones perdidos" de la cadena de mando. Primero, la entrega y posterior confesión de Mario Giraudo, alias "Mario Bufet", quien actuó como reclutador y nexo logístico, confirmó que la orden provenía del entorno empresarial de Salvalaggio.

Esta declaración permitió a la justicia cercar a los presuntos autores intelectuales, Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, quienes enfrentaron medidas cautelares y prohibiciones de salida de la provincia mientras se peritaban más de 1.000 GB de datos extraídos de teléfonos celulares que contenían las coordenadas y fotos de la víctima.

Finalmente, el escenario judicial se volvió crítico para los empresarios acusados tras la explosiva declaración de uno de los barrabravas ya condenados. Al sentirse "abandonado" por quienes lo contrataron y ante el incumplimiento de promesas económicas, el detenido decidió romper el pacto de silencio y detallar cómo se planificó la golpiza. Su testimonio ratificó que el objetivo era "sacar de circulación" a Salvalaggio por conflictos de intereses en el rubro de los boliches, dejando a Tomsig y Quiroga Massa en una posición procesal sumamente comprometida de cara al posible debate oral donde se definirá su responsabilidad como determinadores del ataque.