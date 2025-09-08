lunes 8 de septiembre 2025

Comisaria 9na

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

En un allanamiento en la Villa Las Moritas, personal policial encontró el botín con el que se había alzado el ladrón que traicionó la confianza de quien le dio empleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un operativo realizado este lunes, personal de la Comisaría 9na de Caucete detuvo a un hombre acusado de sustraer diversos elementos del domicilio de su empleadora, aprovechando la confianza depositada en él mientras realizaba tareas de albañilería. El empleado infiel fue allanado y en su domicilio las autoridades encontraron el botín con el que se había alzado.

La investigación, iniciada la semana pasada y comandada por el comisario Esteban Echavarría, permitió al personal de brigada de la dependencia identificar al autor del hecho, conocido como el "Turco Vidable", quien prestaba servicios en la vivienda de la propietaria de Mic Motos.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer tenía parte del depósito de su comercio de repuestos y accesorios para motocicletas en su domicilio, lo que facilitó al acusado sustraer una gran cantidad de efectos durante sus jornadas laborales.

Dando cumplimiento a un mandato judicial, en compañía del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, se llevó a cabo un allanamiento en inmediaciones del ex asentamiento Villa Las Moritas. En el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar una amplia variedad de elementos vinculados al rubro de motocicletas, entre ellos:

  • 2 baldes de pintura látex

  • Cámara de motocicleta

  • Taladro eléctrico

  • Lentes tipo antiparras

  • Juegos de retenes, velocímetros y bujías

  • Regulador de voltaje, cadenas de motocicletas

  • Kits de cilindros y pistones

  • Pastillas de freno, amortiguadores

  • Tiras de luces LED, parches

  • Pinzas, alicates, tapa de cadena

  • Limpiador de metal, lubricantes de cadena, bujes

  • Entre otros efectos de valor

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación de hurto y a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

