Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

En un operativo realizado este lunes, personal de la Comisaría 9na de Caucete detuvo a un hombre acusado de sustraer diversos elementos del domicilio de su empleadora, aprovechando la confianza depositada en él mientras realizaba tareas de albañilería. El empleado infiel fue allanado y en su domicilio las autoridades encontraron el botín con el que se había alzado.

La investigación, iniciada la semana pasada y comandada por el comisario Esteban Echavarría, permitió al personal de brigada de la dependencia identificar al autor del hecho, conocido como el "Turco Vidable" , quien prestaba servicios en la vivienda de la propietaria de Mic Motos.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer tenía parte del depósito de su comercio de repuestos y accesorios para motocicletas en su domicilio, lo que facilitó al acusado sustraer una gran cantidad de efectos durante sus jornadas laborales.

Dando cumplimiento a un mandato judicial, en compañía del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, se llevó a cabo un allanamiento en inmediaciones del ex asentamiento Villa Las Moritas. En el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar una amplia variedad de elementos vinculados al rubro de motocicletas, entre ellos:

2 baldes de pintura látex

Cámara de motocicleta

Taladro eléctrico

Lentes tipo antiparras

Juegos de retenes, velocímetros y bujías

Regulador de voltaje, cadenas de motocicletas

Kits de cilindros y pistones

Pastillas de freno, amortiguadores

Tiras de luces LED, parches

Pinzas, alicates, tapa de cadena

Limpiador de metal, lubricantes de cadena, bujes

Entre otros efectos de valor

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación de hurto y a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.