Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

En un operativo realizado este lunes, personal de la Comisaría 9na de Caucete detuvo a un hombre acusado de sustraer diversos elementos del domicilio de su empleadora, aprovechando la confianza depositada en él mientras realizaba tareas de albañilería. El empleado infiel fue allanado y en su domicilio las autoridades encontraron el botín con el que se había alzado.
La investigación, iniciada la semana pasada y comandada por el comisario Esteban Echavarría, permitió al personal de brigada de la dependencia identificar al autor del hecho, conocido como el "Turco Vidable", quien prestaba servicios en la vivienda de la propietaria de Mic Motos.
Según indicaron fuentes policiales, la mujer tenía parte del depósito de su comercio de repuestos y accesorios para motocicletas en su domicilio, lo que facilitó al acusado sustraer una gran cantidad de efectos durante sus jornadas laborales.
Dando cumplimiento a un mandato judicial, en compañía del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, se llevó a cabo un allanamiento en inmediaciones del ex asentamiento Villa Las Moritas. En el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar una amplia variedad de elementos vinculados al rubro de motocicletas, entre ellos:
2 baldes de pintura látex
Cámara de motocicleta
Taladro eléctrico
Lentes tipo antiparras
Juegos de retenes, velocímetros y bujías
Regulador de voltaje, cadenas de motocicletas
Kits de cilindros y pistones
Pastillas de freno, amortiguadores
Tiras de luces LED, parches
Pinzas, alicates, tapa de cadena
Limpiador de metal, lubricantes de cadena, bujes
Entre otros efectos de valor
El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación de hurto y a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.