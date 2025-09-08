lunes 8 de septiembre 2025

Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Se trata de Alejandro “Tati” Jofré, de 30 años y aprehendido el pasado viernes último en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El juez de Garantías Matías Parrón le dictó la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro “Tati” Jofré, el penitenciario detenido el pasado viernes acusado de estafar a sus propios compañeros del Penal de Chimbas, seguirá en prisión. El juez de Garantías, Matías Parrón, le dictó la prisión preventiva por el plazo de 2 meses. Esta decisión fue luego de escuchar a los miembros de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, parte que acusó a este sujeto de estafar a 25 personas, con un perjuicio que superaría los $158.000.000.

El modus operandi de este sujeto era abusar de la confianza de los denunciantes, prometiéndoles dinero a cambio de invertir en los supuestas empresas en la que él ponía dinero. Decía tener una estructura en empresas de harinas, aceites y empresas civiles.

Jofré recibía el dinero, decía invertirlos y en algunas ocasiones devolvía con “intereses”. Con esta maniobra, seducía aún más a los denunciantes que seguían invirtiendo. Uno de ellos dio hasta de 43 millones de pesos (después de vender su camioneta) y después de dárselos a Jofré, éste desapareció.

En desarrollo.-

