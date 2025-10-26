lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan Te Busca

Buscan a Ángel Eduardo Correa, un sanjuanino que desapareció este domingo

El hombre tiene 76 años y fue visto por última vez este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perdido

Autoridades y familiares buscan a Ángel Eduardo Correa, un hombre de 76 años que desapareció este domingo. Según los reportes, Correa es de tez trigueña, delgado y mide aproximadamente 1,60 metros.

Lee además
se vendio solo: vio a la policia y trato de fugarse, pero fue arrestado con una bici robada
En Caucete

Se vendió solo: vio a la Policía y trató de fugarse, pero fue arrestado con una bici robada
casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, una chomba blanca con rayas verdes horizontales y alpargatas negras.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911 o a la comisaría más cercana.

Seguí leyendo

La dan probation a un empleado del Marcial Quiroga por violencia de género

Impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en Capital

Un motociclista herido al chocar contra un auto en Rawson

Violento conflicto vecinal en Caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos