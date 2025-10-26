Un motociclista herido al chocar contra un auto en Rawson

Una moto y un auto protagonizaron un fuerte choque en la esquina de Lateral de Ruta 40 (General Mosconi) y General Acha en Rawson. El mismo ocurrió en la madrugada, alrededor de las 2:30 horas.

Según fuentes del caso, el choque dejó el saldo de dos heridos; precisamente las dos personas que iban a bordo de la motocicleta. Sobre la mecánica del siniestro explicaron que la moto circulaba por calle General Acha de Oeste a Este y por el Lateral de Ruta 40, el vehículo iba de Sur a Norte.

En el cruce de ambas arterias los rodados impactaron y los motoristas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson para su atención con politraumatismos.

El auto Volkswagen Fox era conducido por Marcelo Rosales (37) y las personas que iban en la moto eran Néstor Molina -conductor, de 31 años- y lo acompañaba su pareja Alexandra Venegas (36).

El caso está siendo investigado por el ayudante fiscal Pablo Orellano de UFI Delitos Especiales N°1.