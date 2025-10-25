Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

La Policía de la Subcomisaría Santa Lucía Este logró recuperar una importante cantidad de objetos que habían sido sustraídos en la intersección de calle Santa María de Oro y Necochea , en el departamento Chimbas . Entre los elementos recuperados se encuentran una PlayStation 2 con accesorios , herramientas de trabajo como un taladro , una amoladora y un motor de ventilador de techo , entre otros.

Imágenes sensibles Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Según informó la fuerza, la denuncia fue realizada luego de que tres hombres fueran vistos corriendo con bultos de gran tamaño en la zona. Al ser interceptados por la policía, los sujetos arrojaron los objetos y lograron darse a la fuga .

Los elementos fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Santa Lucía Este, donde se labró un acta de actuaciones para determinar su procedencia y facilitar la entrega a sus legítimos propietarios.

El caso está bajo la intervención del Ayudante Fiscal Dr. Rodrigo Videla, quien dispuso las medidas necesarias para localizar a los damnificados y esclarecer los hechos.

La policía solicita la colaboración de la comunidad y agradece la difusión de la información para dar con los propietarios de los objetos recuperados.