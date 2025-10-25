sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

La Policía recuperó diversos objetos robados en Chimbas, entre ellos una PlayStation 2 y herramientas de trabajo, tras la fuga de tres sospechosos. Las autoridades buscan ahora dar con los propietarios de los bienes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

La Policía de la Subcomisaría Santa Lucía Este logró recuperar una importante cantidad de objetos que habían sido sustraídos en la intersección de calle Santa María de Oro y Necochea, en el departamento Chimbas. Entre los elementos recuperados se encuentran una PlayStation 2 con accesorios, herramientas de trabajo como un taladro, una amoladora y un motor de ventilador de techo, entre otros.

Lee además
recuperaron objetos robados en una panaderia
Tras una investigación

Recuperaron objetos robados en una panadería
tras la pelea que provoco la muerte de emir, se viralizo un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Según informó la fuerza, la denuncia fue realizada luego de que tres hombres fueran vistos corriendo con bultos de gran tamaño en la zona. Al ser interceptados por la policía, los sujetos arrojaron los objetos y lograron darse a la fuga.

Los elementos fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Santa Lucía Este, donde se labró un acta de actuaciones para determinar su procedencia y facilitar la entrega a sus legítimos propietarios.

El caso está bajo la intervención del Ayudante Fiscal Dr. Rodrigo Videla, quien dispuso las medidas necesarias para localizar a los damnificados y esclarecer los hechos.

La policía solicita la colaboración de la comunidad y agradece la difusión de la información para dar con los propietarios de los objetos recuperados.

Temas
Seguí leyendo

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Limpiaba una acequia y cayó muerto en Santa Lucía: dieron a conocer el resultado de autopsia

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

En Casuarinas: entraron con armas a su casa, forcejeó con los ladrones y se escaparon amenazándolo de muerte

Detuvieron a un sanjuanino por robar una batería en la vía pública

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Recuperaron una bicicleta robada en 25 de Mayo: estaba en una vivienda de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la pelea que provoco la muerte de emir, se viralizo un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Te Puede Interesar

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos. 
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

Por Miriam Walter
El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos video
Artistas en escena

El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz
Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto