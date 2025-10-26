Violento conflicto vecinal en Caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba

Un violento episodio vecinal se desató este fin de semana en el barrio Guayamas, en el departamento Caucete. Según la denuncia de la familia Olmedo, un grupo de personas atacó su casa a piedrazos, provocando destrozos en puertas y ventanas mientras una beba almorzaba en el interior.

Aseguran que el conflicto se desató tras una discusión previa y que los agresores grabaron solo una parte del hecho “para mostrarse como víctimas”. “Graban lo que les conviene. A mi hermano lo patotearon entre todos cuando venía de trabajar honradamente. Le reventaron la casa, le rompieron los vidrios y le hicieron daño”, relató una mujer de la familia Olmedo.

Según fuentes del lugar, tras el ataque se produjo una gresca en la calle y que uno de los involucrados habría resultado herido. Personal policial intervino en el lugar y se espera que el hecho sea investigado para determinar responsabilidades.

571138251_692569870548146_2746723148600441281_n

Desde el entorno de los Olmedo aseguraron además que ya realizaron las denuncias correspondientes y apuntaron contra un vecino: “Manga de cobardes, patotearon a mi marido. Todos los hijos ya están denunciados”, escribieron en redes sociales.