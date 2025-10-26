domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Violento conflicto vecinal en Caucete: rompieron los vidrios de una casa cuando una beba almorzaba

Una familia del barrio Guayamas denunció que un grupo de vecinos atacó su vivienda y rompió los vidrios del comedor, donde una beba se encontraba almorzando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (30)
571112307_692569847214815_2582843748985359727_n
571138251_692569870548146_2746723148600441281_n

Un violento episodio vecinal se desató este fin de semana en el barrio Guayamas, en el departamento Caucete. Según la denuncia de la familia Olmedo, un grupo de personas atacó su casa a piedrazos, provocando destrozos en puertas y ventanas mientras una beba almorzaba en el interior.

Lee además
la dan probation a un empleado del marcial quiroga por violencia de genero
Flagrancia

La dan probation a un empleado del Marcial Quiroga por violencia de género
impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en capital
Delitos Especiales

Impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en Capital
571112307_692569847214815_2582843748985359727_n

Aseguran que el conflicto se desató tras una discusión previa y que los agresores grabaron solo una parte del hecho “para mostrarse como víctimas”. “Graban lo que les conviene. A mi hermano lo patotearon entre todos cuando venía de trabajar honradamente. Le reventaron la casa, le rompieron los vidrios y le hicieron daño”, relató una mujer de la familia Olmedo.

Según fuentes del lugar, tras el ataque se produjo una gresca en la calle y que uno de los involucrados habría resultado herido. Personal policial intervino en el lugar y se espera que el hecho sea investigado para determinar responsabilidades.

571138251_692569870548146_2746723148600441281_n

Desde el entorno de los Olmedo aseguraron además que ya realizaron las denuncias correspondientes y apuntaron contra un vecino: “Manga de cobardes, patotearon a mi marido. Todos los hijos ya están denunciados”, escribieron en redes sociales.

Seguí leyendo

Un motociclista herido al chocar contra un auto en Rawson

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Limpiaba una acequia y cayó muerto en Santa Lucía: dieron a conocer el resultado de autopsia

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

En Casuarinas: entraron con armas a su casa, forcejeó con los ladrones y se escaparon amenazándolo de muerte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en capital
Delitos Especiales

Impactante video del choque entre una bicicleta y una moto en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"