domingo 26 de octubre 2025
en vivo En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

image

Este 26 de octubre, más de 620 mil sanjuaninos podrán votar la renovación de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. En la nota, el paso a paso de los datos más importante de la jornada democrática.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

Este domingo 26 de octubre, San Juan vota a tres diputados nacionales. Poco más de 620 mil sanjuaninos eligen entre 9 frentes, y para conocer en detalle, Tiempo de San Juan trae el minuto a minuto de las elecciones 2025.

Live Blog Post

Durante el mediodía, un tercio del padrón votó en San Juan

El proceso electoral en San Juan avanza con normalidad y buena participación. Según informó el Tribunal Electoral provincial, hacia el mediodía de este domingo ya había votado el 33% del padrón, mostrando un incremento significativo respecto a las primeras horas de la jornada.

Más temprano, el Tribunal -integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz- había comunicado que antes de las 11 ya había sufragado el 13% de los sanjuaninos habilitados. En conferencia de prensa desde la Secretaría Electoral, Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, describiendo un desarrollo “tranquilo y ordenado” en toda la provincia.

Las autoridades adelantaron que los primeros resultados oficiales comenzarán a publicarse a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas de votación.

Live Blog Post

Así votaron los principales candidatos de cuatro frentes en San Juan

diputados nacionales san juan elecciones

En una jornada marcada por la calma y la participación ciudadana, los principales candidatos a diputados nacionales de San Juan cumplieron con su deber cívico y dejaron sus impresiones sobre las Elecciones Legislativas 2025.

Yolanda Agüero, del Partido Libertario, votó en la escuela Candelaria Godoy, en Rawson. La candidata llamó a revisar con atención las boletas al señalar que “muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza”. Además, destacó “el valor de poder elegir” y calificó el momento como “único y valioso”.

Desde la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens emitió su voto en la escuela Obreros del Porvenir. “Me pone feliz que estemos en democracia. Fue una campaña dura, pero la Cruzada optó por ir sola, con candidatos propios”, expresó.

Por su parte, Cristian Jurado, del Frente de Izquierda Unidad, votó en la escuela ARA San Juan, en Trinidad. Contó que la jornada se desarrolló “con normalidad”, aunque mencionó “algunos inconvenientes menores con el ingreso de fiscales generales”, que fueron rápidamente resueltos.

Finalmente, Gastón Briozzo, de Ideas de la Libertad, celebró la implementación de la Boleta Única Papel. Tras sufragar, afirmó: “El sistema es muy sencillo. Invito a todos los sanjuaninos a tomarse un momento para votar; la provincia y el país lo necesitan”.

Live Blog Post

Romina Rosas denunció irregularidades de la "vieja política"

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y actual intendenta de Caucete denunció este domingo presuntas irregularidades en el desarrollo de la jornada electoral, vinculadas con la entrega de mercadería.

“Estamos bastante molestos. Son prácticas que el tiempo nos ayudó a desterrar de la política, y más aún durante una elección. Lamentablemente tenemos pruebas, videos y fotos que lo demuestran”, señaló Rosas en rueda de prensa.

La dirigente caucetera explicó que su espacio realizó una denuncia formal en una de las comisarías del departamento, tras detectar movimientos en distintos barrios, entre ellos Las Talas y el Barrio Industrial. “Es lamentable. Son prácticas viejas, parte de la vieja política, y eso no debe estar presente”, remarcó.

Pese a las irregularidades denunciadas, Rosas manifestó su deseo de que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y destacó la importancia de la participación ciudadana.

Live Blog Post

Los candidatos titulares de La Libertad Avanza ya votaron

tejada sancassani la libertad avanza

Los candidatos a diputados nacionales, Cristina Tejada y Juan Sancassani, emitieron el sufragio durante el mediodía de este domingo. La segunda titular lo hizo en la Escuela Antonio Torres -Capital- y el bloquista en la Escuela Amable Jone -Santa Lucía-.

Live Blog Post

Sergio Uñac: "Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defender la Patria"

image

El senador nacional por Fuerza Patria y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, emitió su voto al mediodía de este domingo en el Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero, ubicado en Pocito, su localidad natal.

Tras sufragar, Uñac destacó la importancia de la jornada electoral y llamó a la participación ciudadana: "Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con la Patria. Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defenderla con participación y esperanza", señaló.

El exmandatario provincial expresó además su deseo de que las elecciones transcurran en un clima de armonía: "Deseo que sea una jornada democrática, pacífica y con respeto, que nos encuentre unidos y soñando juntos un futuro mejor para San Juan y para la Argentina".

Live Blog Post

Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre

Sin poder votar aun, Benicio Orrego llegó hasta la Escuela Valle del Tulum para acompañar a su padre, manteniendo viva una tradición familiar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre Sin poder votar aun, Benicio Orrego llegó hasta la Escuela Valle del Tulum para acompañar a su padre, manteniendo viva una tradición familiar. De vigilia hasta que estén los resultados, así vive la jornada cívica uno de los hijos del gobernador Marcelo Orrego. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #eleccione2025 #tiempodesanjuan #familia #votacion #legislativas2025"

De vigilia hasta que estén los resultados, así vive la jornada cívica uno de los hijos del gobernador Marcelo Orrego.

Live Blog Post

Laura Palma emitió su voto en Pocito: "Espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación"

image

Este domingo 26 de octubre, pasadas las 10 de la mañana, la candidata por el Frente Por San Juan, Laura Palma, emitió su voto en la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Laura llegó a la escuela acompañada por sus hijos más grandes, y manifestó “nos hemos portado muy temprano, estoy atenta a que no falte nada, en contacto con toda la gente que está trabajando. Esperando que se desarrolle con total normalidad la jornada”.

image
Live Blog Post

Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto este domingo en la Escuela Juan Larrea del departamento San Martín, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

“Siempre que tenemos que emitir nuestro voto yo lo celebro. Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro”, expresó el dirigente tras sufragar.

image
Live Blog Post

Gioja, con la tradición "roja"

image

El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, votó durante la mañana de este domingo en la Escuela Cecilio Ávila, de Rivadavia. Al igual que anteriores elecciones, asistió a emitir el sufragio con su característica prenda.

Live Blog Post

Sergio Vallejos votó en Rivadavia

image

El primer candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, emitió el sufragio. Lo hizo en la Escuela Sagrado Corazón del Barrio Camus.

Live Blog Post

Qué dijo Orrego, tras ir a votar

En rueda de prensa el mandatario provincial halagó a los candidatos que lo acompañaban. Al respecto, dijo: “Tengo la oportunidad de estar acá con nuestros candidatos, que son como ángeles que tengo en mi espalda, porque custodian los intereses de San Juan. Cualquiera sea el resultado, espero que sea positivo. En definitiva, que vayamos a votar, disfrutemos del día. Desde las 18 podremos hablar un poco más holgados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982456838583898604&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Orrego votó en Santa Lucía, recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

image

Minutos después de las 11 de la mañana arribó hasta la Escuela Valle del Tulum el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. Lo hizo acompañado de los candidatos del Frente Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo. Antes de emitir su voto, tuvo contacto con los medios presentes.

Consultado sobre cómo inició la jornada, el mandatario provincial aprovechó la oportunidad para recordar a su padre, compartiendo un momento importante de su vida política. “Comienzo la mañana en el mismo lugar, por una anécdota. Cuando fui por primera vez candidato a intendente era joven, tenía 32 años. Cuatro meses antes le pedí a mi papá que me compartiera su experiencia para poder disfrutar de la experiencia del otro, aparte gratis y más si te la da tu papá”, dijo.

Live Blog Post

Abel Chiconi votó acompañado por Peluc y sus compañeros de lista

image

El candidato de LLA avanza en San Juan llegó a las 10.30 a la Escuela Mariano Necochea y se mostró conforme con el nuevo sistema de boleta única.

"Estoy muy contento de poder venir a dar nuestra opinión. Es importante que se vayan mejorando las votaciones y sobre todo que se vayan bajando los costos para el país", dijo.

Live Blog Post

Más del 12% del electorado sanjuanino ya votó y hablaron sobre presuntas irregularidades

image

A pocas horas de iniciada la jornada electoral en San Juan, más del 12% del padrón ya se acercó a emitir su voto, según informó la Justicia Federal. A diferencia de elecciones anteriores, este porcentaje se encuentra levemente por debajo del registrado en las legislativas de medio término de 2021, cuando rondaba entre el 15% y el 17% a la misma hora.

Desde la Justicia destacaron el despliegue del Correo Argentino y del Comando Electoral, quienes trabajaron desde el sábado y durante la mañana del domingo para garantizar que todas las mesas estuvieran constituidas correctamente. “A las 9:30 la totalidad de las mesas quedó constituida al 100% y no se han reportado inconvenientes significativos”, explicó el presidente del Tribunal Electoral, Pablo Quiróz, a las 10:30 horas.

Consultados sobre posibles irregularidades en algunas escuelas de Caucete, la Justicia informó que hasta el momento no se registró ninguna presentación oficial. Recordaron además que los reclamos pueden hacerse de manera presencial o virtual a la Secretaría Electoral, y que toda la información es recepcionada y verificada antes de ser registrada.

Live Blog Post

Fabián Gramajo votó en Chimbas acompañado por sus hijas

image

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, inició la jornada electoral votando a primera hora en la Escuela Policía Federal del Barrio Chimbas II.

El exintendente de Chimbas llegó al establecimiento junto a sus hijas Camila y Lourdes, siguiendo la costumbre de participar de las elecciones en familia. Junto a él estuvieron la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el diputado departamental Gabriel Sánchez; el presidente del Congreso Provincial del PJ, Ariel Palma; y el intendente de Angaco, José Castro.

“Hemos comenzado muy bien la jornada. El día nos acompaña y todo se desarrolla con normalidad, para que la gente pueda expresarse”, señaló Gramajo tras emitir su voto.

Live Blog Post

Bruno Olivera: "Los invito a todos a votar y ejercer su derecho"

image

El senador sanjuanino emitió su voto e instó a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar de las elecciones legislativas en las que la provincia elige tres diputados nacionales.

Live Blog Post

“Dios y las fuerzas del cielo nos acompañen”: votó José Peluc y denunció irregularidades en tres escuelas

image

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, emitió su voto este domingo en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, en Capital, y destacó la jornada electoral como “previsible y transparente”, aunque advirtió sobre presuntas irregularidades en algunos establecimientos del interior provincial.

“Es un sistema nuevo, bastante previsible, transparente, bueno. Y nada, esperar que hoy los argentinos salgan a votar para que nadie defina por ellos. Dios y la fuerza del cielo nos acompañen”, expresó el legislador tras sufragar.

Peluc señaló que la votación se desarrollaba con normalidad en la mayoría de las escuelas, aunque denunció tres situaciones puntuales: “Dos escuelas en Caucete y una en Zonda donde los presidentes y vicepresidentes de mesa cerraron las urnas sin la presencia de ningún fiscal de ninguna fuerza política. Ya se puso en conocimiento a la Secretaría Electoral y vamos a observar muy de cerca esas mesas”, aseguró.

Live Blog Post

Sergio Miodowsky ante las urnas: "Hoy decidimos qué modelo de país y de provincia queremos"

image

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó la importancia de la participación ciudadana y remarcó que esta elección representa una oportunidad para definir el rumbo político del país.

“Agradecerle a todos los que trabajan en este día de hoy. Arrancamos bien temprano viendo las escuelas de Rivadavia para ver cómo funcionaban y seguimos recorriéndolas”, expresó.

Live Blog Post

Votó Emilio Baistrocchi y pidió que la boleta única "llegue para quedarse"

image

Apenas pasadas las 9.30 de la mañana y tal como estaba previsto, Emilio Baistrocchi llegó a votar a la escuela Fray Mamerto Esquiú.

El ex intendente de la Capital se mostró conforme con el sistema de boleta única y pidió "que llegue para quedarse". "El sistema es ágil, transparente, es muy equitativo para todas las fuerzas que no tienen que estar trayendo o reponiendo boletas. Es un gran avance", dijo.

Live Blog Post

Votó Fabián Martín y aseguró que en San Juan el conteo será muy rápido

El Vicegobernador y candidato a Diputado Nacional emitió el sufragio en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia. Fue el primer candidato en asistir a votar.

image

A las 9 horas, el candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, asistió a la Escuela Provincia de Mendoza -Rivadavia-. En rueda de prensa, manifestó que en la provincia espera que los resultados se conozcan rápido.

Live Blog Post

Sin cuarto oscuro, la sorpresa de los sanjuaninos

Algunos de los primeros votantes se mostraron sorprendidos con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP). La pequeña caja de cartón los esperaba dentro de las aulas, junto con el presidente de mesa y los fiscales.

image
image
image
Live Blog Post

Las primeras imágenes de las elecciones en San Juan

Desde temprano, varios sanjuaninos asistieron a emitir el sufragio. Hasta el momento, una jornada tranquila en San Juan.

image
image
image
image
image
Live Blog Post

¡Comenzó la votación en San Juan!

A partir de las 8 horas de este domingo, iniciaron los comicios para elegir a tres diputados nacionales. En total, 620.823 sanjuaninos están habilitadas para emitir el sufragio.

La Cámara Nacional Electoral también afirmó que hay 1.843 mesas distribuidas en 241 escuelas y cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial.

Live Blog Post

Así es la Boleta Única Papel, la flamante novedad en San Juan

Respecto del formato de la boleta, en la parte superior aparecen los nombres de las distintas agrupaciones con sus logos característicos.

image

¿Cómo se vota? Debajo de cada una de las denominaciones de los frentes, se puede ver el cuadrado en blanco en el que el elector debe marcar su elección con una cruz o tilde y debajo de él, la foto de los candidatos, en el que aparecen únicamente los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Info útil Este domingo 26 de octubre, los sanjuaninos votarán en las Elecciones Legislativas 2025 para elegir a tres nuevos diputados nacionales, quienes asumirán en diciembre. Y la elección llega con una novedad el uso por primera vez en la provincia de la Boleta Única de Papel, que reemplaza al tradicional sobre y cuarto oscuro. Ahora se vota con una lapicera y detrás de un biombo. Mirá el video que difundió la Secretaría Electoral de San Juan para explicar el proceso. Más info en @tiempodesanjuan #elecciones #tiempodesanjuan #elecciones2025 #votación #boletaunica"

Qué pasa si alguien se equivoca al marcar

Según explicaron desde la Secretaría Electoral, en ese caso se debe advertir sobre la situación a la autoridad de mesa, quien entregará una boleta nueva firmada y la anterior será declarada como reemplazada, colocándola en un sobre especial.

Live Blog Post

Dónde votar en San Juan y el paso a paso

Los sanjuaninos pueden verificar su lugar de votación y orden en el padrón a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Embed

  1. Si no pudiste consultar arriba, entra a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.
Live Blog Post

Estos son los candidatos titulares de los frentes que compiten en San Juan

Un total de nueve espacios compiten por obtener tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. A continuación, los titulares de todos los frentes:

Frente Por San Juan

  1. Fabián Martín
  2. Laura Palma
  3. Federico Rizo

Fuerza San Juan

  1. Cristian Andino
  2. Romina Rosas
  3. Fabián Gramajo

La Libertad Avanza

  1. Abel Chiconi
  2. Mariano Tejada
  3. Juan Sancassani

Provincias Unidas

  1. Emilio Baistrocchi
  2. Paola Díaz
  3. Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

  1. Gastón Briozzo
  2. Nery Mingolla
  3. Raúl Horacio Moreno

Evolución Liberal

  1. Sergio Vallejos
  2. Noelia Herrera
  3. Héctor Bastías

Partido Libertario

  1. Yolanda Agüero
  2. Manuel Alejandro Galdeano
  3. Nancy Bárbara Illanes

Cruzada Renovadora

  1. Alfredo Avelín Nollens
  2. Carmen Chimino
  3. Alejandro Gómez

Frente de Izquierda

  1. Cristian Jurado
  2. Gloria Cimino
  3. Lucas Casciaro

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"