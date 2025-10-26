San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Live Blog Post

Durante el mediodía, un tercio del padrón votó en San Juan

El proceso electoral en San Juan avanza con normalidad y buena participación. Según informó el Tribunal Electoral provincial, hacia el mediodía de este domingo ya había votado el 33% del padrón, mostrando un incremento significativo respecto a las primeras horas de la jornada.

Más temprano, el Tribunal -integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz- había comunicado que antes de las 11 ya había sufragado el 13% de los sanjuaninos habilitados. En conferencia de prensa desde la Secretaría Electoral, Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, describiendo un desarrollo “tranquilo y ordenado” en toda la provincia.

Las autoridades adelantaron que los primeros resultados oficiales comenzarán a publicarse a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas de votación.