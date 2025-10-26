domingo 26 de octubre 2025

Apoyo incondicional

Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre

Sin poder votar aun por su edad, Benicio Orrego llegó hasta la Escuela Valle del Tulum para acompañar a su padre. Cómo vive la jornada electoral, desde un acompañamiento incondicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras el gobernador Marcelo Orrego le dedicaba unos minutos a la prensa y se abría paso ante la marea de gente que quería saludarlo o sacarse una foto con él, su hijo Benicio lo miraba desde la distancia. Una vez más, el momento electoral se compartió en familia.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el adolescente destacó que desde que tiene memoria acompaña a Marcelo a votar. “Estoy acostumbrado de verlo rodeado de personas, crecí de esta forma”, aseguró, alejado del tumulto de personas que rodeaban al mandatario provincial.

Si viene expresó su deseo de votar, aseguró que pese a tener 16 años quedó fuera del padrón. Aun así, pasará todo el día siguiendo el minuto a minuto de los comicios. Al respecto, dijo: “Me quedo con mi padre. Hasta que no se decida no me voy a dormir”.

El acompañamiento de la familia fue destacado por el propio Gobernador antes de emitir su voto, señalando la importancia de contar con la contención de los afectos.

Dejá tu comentario

