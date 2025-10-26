domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

El candidato Frente de Izquierda Unidad, Cristian Jurado destacó el valor del voto como sinónimo de reclamo social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El candidato del Frente de Izquierda Unidad emitió su voto en la escuela ARA San Juan, ex SARM, en Trinidad.

Tras el sufragio, destacó: “La jornada empezó tranquila y evaluando con nuestros fiscales generales como este sistema nuevo de votación con Boleta Única se desarrolla. Solo tuvimos inconvenientes con la gendarmería que no dejaba entrar a nuestros fiscales generales a las aulas en algunas escuelas, pero rápidamente se resolvió”.

Esta situación generó cierta tensión a primera hora de la mañana, pero como se pudo solucionar dentro del establecimiento educativo, no hubo necesidad de llegar con el reclamo al Tribunal Electoral.

En otro momento, agregó: “Es una elección muy importante por lo novedoso del nuevo sistema y por el contexto político nacional, lo que hace más importante venir y votar”.

Y finalizó: “Si estás enojado o enojada con la situación económica que vivimos, quedarte en la casa no castiga. Hoy se puede votar para defender nuestros derechos, la salud, el Garrahan, las universidades, la educación, la discapacidad”.

Temas
Dejá tu comentario

