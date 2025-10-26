José Peluc: "Que Dios ilumine a los sanjuaninos en esta votación"

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, emitió su voto en la Escuela Industrial de San Juan en el marco de las elecciones legislativas 2025, en las que la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Tras sufragar, el legislador destacó la agilidad del nuevo sistema de votación implementado en esta elección. “La verdad que este sistema nuevo de votación nos está permitiendo votar más rápido. Así que, bueno, esperemos que Dios ilumine a los sanjuaninos en esta votación”, expresó.

image Peluc también se refirió a un hecho de presunta irregularidad detectado en dos escuelas de Caucete y una de Zonda, donde, según denunció, los presidentes de mesa habrían cerrado las urnas sin previo aviso. “Las autoridades electorales ya están informadas de la situación”, aseguró el diputado, quien pidió que el proceso se desarrolle con total transparencia y normalidad en toda la provincia.

