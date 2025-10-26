domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

José Luis Gioja votó con la tradicional campera roja y aseguró: "Hay que votar con esperanza, no con bronca"

Sobre el mediodía el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja llegó hasta la Escuela Cecilio Ávila para emitir su voto. Las reflexiones que compartió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la cábala puesta, José Luis Gioja llegó portando la tradicional campera roja hasta la Escuela Cecilio Ávila, en Rawson, para emitir su voto en una nueva jornada electoral. En ese contexto, puso en valor la importancia de ejercer el derecho cívico.

“Es una jornada democrática, donde hay que venir a votar con mucha esperanza, sin bronca, pero votar pensando que hay un montón de cosas que nos pasa que no pueden ser”, destacó el ex mandatario provincial.

En ese sentido, destacó que hay que velar por los jubilados, los discapacitados, por la educación y la salud. “A la educación universitaria hay que defenderla, a la soberanía hay que defenderla. No pueden venir a meterse a manejarnos las finanzas. Somos una patria, no podemos ser una colonia. Es importante para la conducción democrática de la argentina un día como hoy”, remarcó.

