Analía Becerra y el "operativo del mate" en San Martín

En la Escuela Juan Larrea, en el departamento de San Martín, la intendenta Analía Becerra impulsó lo que denominó el “operativo del mate”, una iniciativa que llenó de calidez la jornada electoral y no pasó desapercibida.

Mientras se espera la llegada del candidato a diputado nacional Cristian Andino, vecinas y vecinos —en su mayoría mujeres— compartieron mates, café y cosas dulces con la comunidad.

La intendenta organizó una jornada de hospitalidad en la escuela donde vota el candidato a diputado nacional Cristian Andino. pic.twitter.com/GqX23dEdSf — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 26, 2025 “Lo hacemos por una cuestión de hospitalidad”, explicó Becerra a Tiempo de San Juan, mientras destacaba el ambiente de participación y camaradería. La jefa comunal informó además que las elecciones se desarrollan con total normalidad en las tres escuelas del departamento, con una alta concurrencia, especialmente de adultos mayores.

