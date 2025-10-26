San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Este año, San Juan volverá a las urnas para participar en las elecciones legislativas nacionales , en las que se renovarán las tres bancas de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación actualmente ocupadas por Walberto Allende, Fabiola Aubone y Belén Moreno.

La Chiqui dijo presente Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

Elecciones 2025 Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana

Por primera vez en una elección legislativa nacional, el proceso se desarrollará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , una herramienta que permite visualizar en una sola hoja todas las listas participantes. Este mecanismo busca mejorar la transparencia electoral , reducir errores y evitar faltantes de boletas.

El padrón sanjuanino

De acuerdo con datos del Tribunal Electoral Provincial, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos de los 19 departamentos y 145 circuitos electorales que conforman la provincia.

Las listas que competirán

Serán nueve las fuerzas políticas que se medirán por los tres escaños nacionales en disputa:

Frente Por San Juan

Partido Libertario

Cruzada Renovadora

Hacemos

Fuerza San Juan

Evolución Liberal

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Ideas de la Libertad

La Libertad Avanza

Cómo será el proceso de votación

Cada votante recibirá en el cuarto oscuro una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su preferencia.

La boleta debe completarse con una única marca por categoría, de lo contrario, el voto será anulado en ese tramo.

Una vez señalada la opción elegida, la boleta se pliega según las instrucciones y se deposita en la urna.

El operativo electoral estará a cargo del Tribunal Electoral Provincial, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, para garantizar un desarrollo ordenado y seguro en toda la provincia.

Los ciudadanos pueden consultar el padrón definitivo en el sitio oficial www.padron.gob.ar, donde figura el número de mesa, orden y establecimiento de votación correspondiente.

Embed

Votantes y mesas por departamentos: