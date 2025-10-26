domingo 26 de octubre 2025

Legislativas 2025

El insólito descuido por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar

Alicia y Norberto, los padres de Javier y Karina Milei, se presentaron a votar este domingo en un colegio de Vicente López.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La madre y el padre de Javier Milei votaron antes del mediodía tras un contratiempo.



Los padres de Javier Milei se acercaron este domingo antes del mediodía a un colegio de Vicente López para emitir su voto. Sin embargo, su madre, Alicia, no pudo hacerlo de inmediato debido a un pequeño contratiempo: se había olvidado el DNI.

Traje la licencia de conducir”, explicó la mujer ante la prensa, antes de regresar a su vivienda para buscar el documento correcto. En las imágenes que circularon en redes sociales, se pudo ver cómo Alicia volvió al Instituto Pedro Poveda, en Agustín Álvarez 1400, para finalmente completar el trámite, tal como registró el usuario Jota Leonetti | Tránsito.

En esta ocasión, la pareja votó sin la presencia de Karina Milei, quien los había acompañado en elecciones anteriores. Tras finalizar, Alicia y Norberto se retiraron juntos hacia la camioneta donde los esperaba.

Cerca de media hora después, el presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, cumpliendo con su deber cívico en estas elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país.

FUENTE: A24

