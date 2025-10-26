En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

Con el cierre de los comicios legislativos, en Mendoza crece la expectativa por un contundente triunfo de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Según estimaciones preliminares, el frente que lidera el gobernador Alfredo Cornejo se impondría por una amplia diferencia frente al Frente Justicialista Mendoza, confirmando la sintonía del electorado mendocino con el proyecto de Javier Milei.

De acuerdo a medios de la provincia vecina, en el oficialismo provincial celebraron lo que describieron como una “gran elección” apenas cerraron las mesas, con la expectativa de superar el 45% de los votos. Si esa tendencia se confirma, la alianza libertario-radical se aseguraría al menos tres de las cinco bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados de la Nación, con Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez como los principales nombres rumbo al Congreso.

La elección mendocina estuvo marcada por la polarización entre radicales y libertarios frente al peronismo, mientras la participación ciudadana se mantuvo baja: apenas superaría el 60%, por debajo de los registros de 2021 (74,1%) y 2023 (68%). A nivel nacional, en tanto, votó el 66% del padrón.

En el peronismo, en cambio, el tono es de cautela. Si bien reconocen la ventaja del oficialismo, destacan que lograron cumplir el objetivo de retener dos bancas, que serían ocupadas por Emir Félix y Marisa Uceda. Más atrás, el Frente Verde, con Mario Vadillo como candidato, pelea el tercer puesto con el Frente de Izquierda, en una disputa voto a voto por consolidarse como la tercera fuerza provincial.

¿Qué dijo Petri?

"Es importante que vengan a votar, no podemos dejarle la decisión a otros. Les pido a todos que concurran a votar para que sean protagonistas", expresó con énfasis, mientras algunos vecinos lo vitoreaban y bromeaban con la posibilidad de verlo como futuro gobernador. Petri aclaró de inmediato: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno. Se está discutiendo el destino del país, se está plebiscitando el futuro y el destino de los argentinos. Si queremos volver al pasado o apostamos al futuro. No tiene nada que ver con el 2027".

image

Entre los intercambios con los presentes, el ministro se permitió un momento de humor: contó que se había lastimado jugando al pádel y bromeó sobre los desayunos con su esposa, la periodista Cristina Pérez, quien no viajó a Mendoza. "Cristina come resano, yo no", dijo con una sonrisa.

Petri también recordó el apoyo que La Libertad Avanza recibió en Mendoza en 2023 y se mostró confiado en que la tendencia se mantenga este domingo. "No está previsto que en el día de hoy viaje a Buenos Aires, voy a estar esperando los resultados en Mendoza", agregó.

El voto de Cornejo

Minutos después de emitir su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó que espera una participación electoral superior a la registrada en elecciones legislativas anteriores. En declaraciones a la prensa, subrayó la importancia de los comicios y la influencia que tendrán en la estabilidad económica del país: "Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macroeconomía definitivamente", aseguró, refiriéndose al lunes posterior a la jornada de votación.

image

En su habitual ritual de domingo electoral, Cornejo sorprendió este año al cambiar el lugar donde se reunieron los candidatos y dirigentes del oficialismo. En lugar del tradicional café "Sportman", la cita fue en la panadería "Dos Espigas", sobre Carola Lorenzini, un detalle que compartió con sus seguidores en su cuenta de X. Entre los asistentes estuvieron Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; la diputada nacional y candidata Pamela Verasay; y Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza, con quien el radicalismo amplió la alianza dentro de Cambia Mendoza. Ausente estuvo el exgobernador y hoy senador nacional, Rodolfo Suárez, habitual invitado en jornadas electorales.

"Como es tradición en cada domingo de elecciones, comenzamos la jornada compartiendo un café en equipo. Invito a todos los mendocinos a participar ejerciendo nuestro derecho al voto. Cada voto cuenta, define rumbos, equilibra poderes y fortalece la democracia. Cuando participamos, el sistema mejora. Cuando nos desentendemos, otros deciden por nosotros", destacó Cornejo en sus redes sociales.