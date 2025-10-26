domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba

Los primeros conteos indican que el candidato de La Libertad Avanza, Rodrigo Roca, se impondría sobre Provincias Unidas, liderada por Juan Schiaretti, en una de las contiendas más reñidas de las legislativas en Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
elecciones 2025 juan schiaretti milei cordoba

Córdoba, segunda provincia más grande del país, se convirtió este domingo en el epicentro de una de las contiendas más observadas de las elecciones legislativas. Según los primeros indicios, Rodrigo Roca, candidato de La Libertad Avanza, superaría a Provincias Unidas, liderado por el exgobernador Juan Schiaretti, en un duelo mano a mano que mantiene en vilo a los analistas políticos.

domingo electoral a puro mate en el parque de mayo
Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
en mendoza afirman que hay un amplio triunfo de milei, con luis petri a la cabeza
En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

La provincia, que concentra el 8,6% del padrón electoral nacional, elegía nueve diputados nacionales. Desde temprano, Schiaretti se acercó a su escuela de votación y, tras emitir su sufragio, destacó la importancia de la participación ciudadana. “Hoy es el día donde todos somos iguales, cada voto vale uno. Es el momento de manifestar si la dirección del país es la adecuada y si se debe hacer algún cambio.

Por eso hay que concurrir masivamente y votar sin miedo”, señaló. El exgobernador remarcó que la jornada no suponía riesgos para la estabilidad del país y que su objetivo es consolidar a Provincias Unidas como “la tercera fuerza nacional, llevando la voz del interior productivo, del trabajo y del federalismo al Congreso”.

Durante la jornada, el gobernador Martín Llaryora destacó la organización de los comicios y la garantía de libertad de expresión en la campaña, aunque advirtió sobre la difícil situación económica que atraviesa el país. “La mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para. Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”, afirmó.

Luis Juez, también candidato a diputado nacional, instó a los cordobeses a votar con responsabilidad y a exigir acompañamiento en áreas fundamentales como la obra pública, recordando con nostalgia su primera comunión en el mismo colegio donde hoy emitió su voto.

