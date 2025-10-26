domingo 26 de octubre 2025

Incidentes

Formosa: un enfrentamiento entre oficialistas y opositores opacó la jornada electoral

El hijo de una diputada provincial resultó lesionado en la refriega. Los disturbios se produjeron mientras filmaban la existencia de carpas fuera de las escuelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PELEA

Una diputada opositora al gobierno de Gildo Insfrán acusó a funcionarios y seguidores del mandatario de actuar en forma violenta contra ella y su hijo, quien resultó lesionado, cuando filmaban la existencia de dos carpas en la puerta de una escuela de Formosa donde, denunció, estaban tratando los votos asistidos con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

La legisladora Gabriela Neme, una crítica a la añosa gestión del mandatario peronista, volvió a elevar su voz este domingo para acusar a "la patota gildista" por enviar gente a agredirla en la puerta de un centro de votación en el barrio Namqom, una zona semirrural en las afueras de la capital conocida por ser el epicentro de los equipos de rugby con pobladores tobas.

Neme afirmó que esta mañana junto a su hijo y otros dirigentes "fuímos a darle soporte al fiscal general porque habían puesto dos carpas frente a la escuela, donde derivaban los votos asistidos".

Esas carpas, finalmente fueron removidas por decisión de la Justicia Electoral tras la denuncia que presentó el espacio de Neme, el Frente Amplio por Formosa.

"Estábamos filmando cuando vinieron a agredirnos", dijo la legisladora a radio Uno y remarcó que su hijo sufrió una lesión en el codo tras recibir un golpe con un cascote por parte de los atacantes.

Tras sostener que "la policía liberó la zona", Neme insistió con que el ataque fue premeditado y dijo: "Sabía que me querían pegar, me habían advertido". "Los instigadores eran el secretario de Hugo Arrúa y un funcionario del ICA", denunció la legisladora al identificar a los acusados como "punteros de Insfrán".

Incluso, advirtió que consideraba al mandatario "culpable de esto". "Mi seguridad es responsabilidad del equipo de Insfrán", remarcó.

Según Neme, los incidentes se desencadenaron luego de que la Justicia Electoral ordenara desarmar las carpas fuera de la escuela. En ese sentido, afirmó que "se enojaron porque filmamos y porque habíamos conseguido que cumplan con la ley. Una jornada que debería ser de alegría terminó siendo un hecho de violencia lamentable".

"Ya identifiqué a la persona que lesionó a mi hijo y pedí que se presente la denuncia correspondiente", añadió.

Los incidentes en Formosa tuvieron una seguidilla de episodios en las últimas semanas de campaña especialmente por enfrentamientos entre militantes del peronismo local y dirigentes opositores, en especial del sector libertario.

El último de ellos ocurrió el martes, con piñas y patadas en la céntrica plaza San Martín por la instalación de stands y gazebos partidarios.

FUENTE: Clarín

Temas
