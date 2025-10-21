Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única.

El próximo domingo 26 de octubre, los sanjuaninos irán a las urnas en el marco de las Elecciones Legislativas 2025 en la que deberán elegir a los diputados nacionales que representarán a la provincia. Y esta vez, la elección llega con una particularidad: el uso por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), cuya inclusión hace desaparecer el cuarto oscuro y el sobre, para dar paso a la lapicera y el biombo.

Previo a los comicios en los que, con el nuevo método, San Juan elegirá a los tres diputados nacionales que reemplazarán desde diciembre a los justicialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y a la orreguista María Moreno que entró en lugar de Susana Laciar (los tres que terminan su mandato), la Secretaría Electoral de San Juan compartió un video instructivo.

A través de las imágenes, detalló el paso a paso sobre cómo será el proceso. Al tiempo que sacó dudas sobre, por ejemplo, que pasa si se escribe la marca en una opción que no era la deseada.

Cómo votar con la boleta única, paso a paso:

Presentación: dirigite a tu establecimiento y mesa, y presentá tu DNI a la autoridad de mesa (debe ser igual o posterior al que figura en el padrón).

Entrega de Boleta: la autoridad de mesa verificará tu DNI y te entregará la Boleta Única de Papel firmada en el dorso, junto con una lapicera.

Voto: ingresá a la cabina de votación, elegí tu opción y marcala en el casillero correspondiente. ¡Recordá que está prohibido tomar fotos!

En la Urna: doblas la boleta por la mitad (de forma que la firma quede visible), la ingresás en la urna y firmás el padrón.

Finalizado: la autoridad de mesa te devolverá tu DNI junto con el troquel.

Qué pasa si alguien se equivoca al marcar

Según explicaron desde la Secretaría Electoral, en ese caso se debe advertir sobre la situación a la autoridad de mesa, quien entregará una boleta nueva firmada y la anterior será declarada como reemplazada, colocándola en un sobre especial.

Cómo es la boleta

Respecto del formato de la boleta, en la parte superior aparecen los nombres de las distintas agrupaciones con sus logos característicos.

image

Debajo de cada una de las denominaciones de los frentes, se puede ver el cuadrado en blanco en el que el elector debe marcar su elección con una cruz o tilde y debajo de él, la foto de los candidatos, en el que aparecen únicamente los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente.