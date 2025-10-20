lunes 20 de octubre 2025

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Desde el avión presidencial, el mandatario estadounidense anunció que evalúa reanudar la compra de carne argentina, pero lo hizo con una frase demoledora. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump aseguró que ayuda a Argentina porque está luchando por su vida.

En declaraciones que generaron un nuevo sismo diplomático y político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina. La medida, en caso de concretarse, podría representar un salvavidas económico para el sector agropecuario argentino, golpeado por la recesión y la caída del consumo interno. Sin embargo, su anuncio fue realizado con una frase demoledora que pega fuerte al gobierno de Javier Milei: "Argentina está luchando por su vida".

"Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo", lanzó Trump desde el Air Force One, en un intercambio con la prensa durante su regreso a Washington.

"Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir", afirmó. "Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", aseguró el Mandatario estadounidense.

Con estas palabras, Trump dejó en claro que su eventual apoyo económico, a través de la compra de carne o el respaldo financier, está motivado por su afinidad personal con Javier Milei, a quien recibió la semana pasada en la Casa Blanca.

Durante ese encuentro, ambos líderes discutieron los términos de un auxilio financiero por 40.000 millones de dólares que Estados Unidos otorgó a la Argentina con el objetivo de fortalecer el peso y estabilizar la economía.

No obstante, según trascendió, Trump condicionó la continuidad de esa ayuda a una victoria electoral de La Libertad Avanza, el espacio que lidera Milei, en las elecciones previstas para el año próximo.

En su más reciente intervención pública, Trump también abordó la crisis inflacionaria en su propio país. "Podríamos comprar algo de carne de Argentina. Si lo hiciéramos, los precios bajarían", explicó, en referencia al alza récord en los precios de la carne vacuna en EE.UU. debido a la sequía que afectó a los rebaños del oeste.

"Argentina es un muy buen aliado", agregó Trump, sugiriendo que un acuerdo comercial con Buenos Aires no solo serviría para contener la inflación interna, sino también para reforzar la alianza estratégica con el gobierno de Milei.

