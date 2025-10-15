Scott Bessent apuntó que el salvataje podría alcanzar los 40.000 millones de dólares

El titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , aseguró que el salvataje de Washington a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones , de los cuales u$s20.000 millones pertenecen al swap de monedas y los otros u$s20.000 millones se están negociando con privados. Además, precisó que la autoridad estadounidense compró nuevamente pesos en el mercado local este miércoles .

Estados Unidos Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

Polémica Legisladores de Estados Unidos presentaron proyecto para frenar el salvataje financiero a Javier Milei

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina” , precisó.

El anuncio se produjo mientras Javier Milei y el equipo estadounidense trabajan en la adopción de un swap de monedas por u$s20.000 millones entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central (BCRA) la semana anterior.

Tras la información, los mercados reaccionaron positivamente: los ADRs saltaron hasta 8%, mientras que el dólar se desinfla a $1.357, debajo del cierre previo, y la bolsa porteña sube 4%.

El presidente Donald Trump presiona al gobierno argentino para que le de garantías antes de realizar anuncios.

Según Bessent, una victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) fortalecería la capacidad del Gobierno para "vetar malas políticas". En esa línea y teniendo en cuenta los condicionamientos señalados por Donald Trump en la rueda de prensa, el titular del Tesoro aseguró que "Argentina tendrá respaldo de EEUU mientras desarrolle buenas políticas".

Al ser consultado si el Tesoro de EEUU comprará deuda argentina, Bessent dijo "podríamos", aunque no se explayó en su respuesta.

La línea de swap de Argentina estará respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria de EEUU convertido a dólares, según Bessent.