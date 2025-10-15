miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas

Scott Bessent apuntó que el salvataje podría alcanzar los 40.000 millones de dólares

El secretario del Tesoro de Estados Unidos hizo declaraciones tendientes a calmar a los mercados, que reaccionaron mal tras la frase de Donald Trump, sobre una posible derrota del oficialismo en las elecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que el salvataje de Washington a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones, de los cuales u$s20.000 millones pertenecen al swap de monedas y los otros u$s20.000 millones se están negociando con privados. Además, precisó que la autoridad estadounidense compró nuevamente pesos en el mercado local este miércoles.

Lee además
legisladores de estados unidos presentaron proyecto para frenar el salvataje financiero a javier milei
Polémica

Legisladores de Estados Unidos presentaron proyecto para frenar el salvataje financiero a Javier Milei
trump respaldo a milei, tras la reunion en la casa blanca: si pierde, no seremos generosos con argentina
Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, precisó.

El anuncio se produjo mientras Javier Milei y el equipo estadounidense trabajan en la adopción de un swap de monedas por u$s20.000 millones entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central (BCRA) la semana anterior.

Tras la información, los mercados reaccionaron positivamente: los ADRs saltaron hasta 8%, mientras que el dólar se desinfla a $1.357, debajo del cierre previo, y la bolsa porteña sube 4%.

El presidente Donald Trump presiona al gobierno argentino para que le de garantías antes de realizar anuncios.

Según Bessent, una victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) fortalecería la capacidad del Gobierno para "vetar malas políticas". En esa línea y teniendo en cuenta los condicionamientos señalados por Donald Trump en la rueda de prensa, el titular del Tesoro aseguró que "Argentina tendrá respaldo de EEUU mientras desarrolle buenas políticas".

Al ser consultado si el Tesoro de EEUU comprará deuda argentina, Bessent dijo "podríamos", aunque no se explayó en su respuesta.

La línea de swap de Argentina estará respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria de EEUU convertido a dólares, según Bessent.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y hasta pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito

Alerta: el Tesoro renovó menos de la mitad de la deuda en pesos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Imagen ilustrativa
Pérdida millonaria

Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía sufrió el robo de $4.000.000 en productos

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito
De cara al 26 de octubre

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito