miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Círculo rojo

Comenzó el coloquio de IDEA, con un reclamo de los empresarios

En una previa electoral muy caliente, más de 1.000 empresarios argentinos se reunen en Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Más de mil empresarios de todo el país se reúnen desde este miércoles y hasta el viernes en Mar del Plata, alrededor del 61 Coloquio de IDEA, que en esta oportunidad tiene como lema "Juega Argentina" y se desarrolla en momentos de tensión en el tipo cambiario y la previa electoral.

Lee además
causa ypf: la jueza de eeuu volvio a pedir chats de sergio massa y luis caputo
Conflicto

Causa YPF: la jueza de EEUU volvió a pedir chats de Sergio Massa y Luis Caputo
fracaso la sesion en diputados por falta de quorum tras las inasistencias de caputo, lugones y karina milei
Congreso

Fracasó la sesión en Diputados por falta de quórum tras las inasistencias de Caputo, Lugones y Karina Milei

El presidente de IDEA, Mariano Bosch, aseguró que tanto en la Argentina como en el mundo "para poder competir" se deben conocer las reglas de juego de manera clara.

“Para competir en ese mundo, tenemos que saber en qué cancha estamos jugando. El partido tiene sus reglas, su marco. ¿Cómo podemos hacer para que en Argentina tengamos reglas más claras a largo plazo? Por supuesto que las reglas pueden ir cambiando, modernizándose, como lo hacen en todos los deportes, pero tenemos que saber a qué estamos jugando, tener claridad y previsibilidad sobre las reglas del partido, para poder ser más productivos", expresó Bosch.

En la apertura del evento, que tiene lugar en el Sheraton de la ciudad balnearia, subrayó: “Tenemos que salir a jugar el partido con la convicción de que podemos, podemos competir en serio”.

El titular de la entidad resaltó que la Argentina quiere "competir, entrenar, desafiarse, planificar, tener una estrategia".

“Todos los que estamos acá competimos en muchísimos mercados, pero también somos proveedores y clientes unos de otros. Estamos permanentemente colaborando entre nosotros con alianzas de largo y de corto plazo. Estamos interactuando desde un lugar y desde el otro en el mercado interno y en el mercado externo. Compitiendo y colaborando. La competencia nos hace mejores, nos lleva al siguiente nivel. Eso mismo es lo que pasa en un equipo, por eso es que somos un equipo”, detalló Bosch.

Además, sostuvo que “para competir en este mundo tan complejo, primero hay que tratar de entenderlo", y nombró entre los puntos a discutir "el marco laboral, los impuestos, la justicia".

"Hay un montón de cosas que tenemos que discutir respecto de la cancha en la que estamos jugando, y de la cancha que creemos que es posible. Y de nuestra parte, darlo todo para tener mayor productividad. Ese, creo, es uno de los puntos más importantes en que tenemos que enfocarnos: la productividad tiene que ser nuestra obsesión”, agregó en la apertura del Coloquio, que tendrá entre sus participantes a referentes del gobierno nacional, mandatarios provinciales y referentes empresariales.

Seguí leyendo

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires

Milei habló de cambios en el Gabinete tras las elecciones, y volvió a defender a Espert

Mercados: Rebotaron acciones, bonos y el dólar

Tras el pronunciamiento en de la Cámara de Diputados en contra de la quita de la Zona Fría, los ecos en el resto del país

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
expertos pronostican otro aumento de la carne
Precios

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires