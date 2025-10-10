Causa YPF: La jueza de EEUU volvió a pedir chats de Sergio Massa y Luis Caputo

En una audiencia clave del juicio por YPF, la jueza Loretta Preska volvió a ordenarle a la Argentina entregar los chats y los mails de Luis Caputo y Sergio Massa. La audiencia se desarrolló entre los representantes de la Argentina y los fondos demandantes ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York.

Euforia Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones

Justicia Un grupo de países salieron a apoyar a Argentina en su apelación contra el fallo por YPF

Los temas principales de discusión de la audiencia se basaron en el proceso de discovery (los documentos que el demandante solicita para dar cumplimiento de la pena) y la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación e YPF.

Allí, la magistrada consideró que las objeciones del Estado argentino, basadas en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, son parte de una estrategia dilatoria. Aunque, aceptó fijar una fecha límite de cumplimiento para el 30 de octubre.

Durante la audiencia, los demandantes (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen) insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de ello.

Así reafirmó su orden previa de ordenar que la Argentina otorgue mails y chats de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. La jueza consideró que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.

Cuál es la estrategia argentina para evitar la entrega de las acciones de YPF

A principios de octubre, el Gobierno celebró el respaldo de un grupo de países en la apelación en Estados Unidos para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La Argentina sostiene que cumplir con la orden de Preska de entregar las acciones de YPF como parte de pago de la condena por US$16.000 millones afectaría la soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior.

La defensa presentó cuatro argumentos centrales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

Los beneficiarios del fallo, principalmente el fondo Burford, deben presentar un escrito para replicar la presentación argentina el 14 de noviembre.

Para el 12 de diciembre se prevé la argumentación final de la parte argentina. Si bien los magistrados a cargo de la apelación aceptaron por pedido de las partes que el juicio sea rápido, no se esperan novedades hasta 2026.