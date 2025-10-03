Un grupo de países salieron a apoyar a Argentina en su apelación contra el fallo por YPF

La Argentina sumó respaldo internacional en el juicio por la expropiación de YPF: Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania presentaron escritos para apoyar la defensa nacional ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. El tribunal deberá decidir si confirma el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del litigio.

La noticia fue adelantada por el especialista de Latam Advisor , Sebastián Maril , quien señaló en redes sociales: “E cuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania se han presentado para apoyar a la República Argentina en su defensa para evitar que la Corte de Apelaciones ratifique el fallo de la jueza Preska”.

El respaldo de seis países refuerza el argumento central de la defensa argentina: que ejecutar la sentencia afectaría la soberanía económica del país y sentaría un precedente negativo para la protección de los activos estatales en el exterior.

La Procuración del Tesoro, junto con un estudio jurídico estadounidense, basa su apelación en cuatro ejes principales:

Violación de la inmunidad soberana.

Interpretación errónea del derecho de Nueva York.

Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas.

Violación del derecho argentino e internacional.

Gobernadores también se presentan en la causa

En paralelo, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) solicitaron ser querellantes en el proceso judicial.

Advirtieron que la ejecución del fallo podría afectar directamente el patrimonio de sus provincias, amparándose en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce a las provincias como propietarias originarias de los recursos naturales, y en la Ley de Hidrocarburos, que protege los yacimientos como patrimonio inalienable del Estado.

La jueza Loretta Preska, que ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Próximos pasos en el litigio

El caso, que lleva casi 20 años de disputa, seguirá con un calendario clave:

14 de noviembre: presentación de argumentos escritos de los beneficiarios del fallo.

12 de diciembre: respuesta de la Argentina y pedido de audiencia para 2026.

29 de octubre: presentación de argumentos orales sobre la condena original, una instancia considerada determinante para definir el futuro del litigio.

Con el respaldo de otros países y el involucramiento de las provincias productoras de hidrocarburos, la Argentina busca revertir el fallo de Preska y evitar entregar el control accionario de YPF.