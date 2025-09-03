De Olivos a las estaciones de servicio: YPF lanzó a la venta el mameluco que Milei puso de moda

Lo que comenzó como una anécdota presidencial terminó transformándose en un nuevo producto estrella de YPF . La petrolera estatal puso a la venta en sus estaciones de servicio un mameluco idéntico al que Javier Milei vistió en su recorrida por Vaca Muerta y que, según confesó, también utiliza a diario en la Quinta de Olivos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de marketing liderada por Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, que busca consolidar a YPF no solo en el rubro energético, sino también en el competitivo mercado del consumo masivo. El mameluco, que se ofrece en un puñado de estaciones de la red, supera los $100.000, aunque desde la empresa adelantaron que el precio será ajustado próximamente.

El furor por esta prenda se suma al éxito de las tiendas Full, donde YPF ya compite cabeza a cabeza con McDonald’s en la venta de hamburguesas, lidera cómodamente en café y alfajores, e incorpora productos regionales para darle identidad propia a cada punto de venta.

El presidente había contado en una entrevista con Neura que se siente tan cómodo con la indumentaria que la adoptó como atuendo de trabajo. “Todos los días en Olivos estoy con los mamelucos que me regaló Horacio Marín, los conocí en mi visita a Vaca Muerta”, dijo Milei en aquella oportunidad.

El lanzamiento del mameluco en las estaciones se enmarca dentro de un plan mayor: trasladar el “modelo Vaca Muerta” al downstream, es decir, al negocio de la comercialización. Esto incluye ampliar la oferta gastronómica, incorporar productos regionales y hasta proyectar un spin-off de las tiendas Full. El primer local fuera de una estación ya está en marcha y funcionará en un histórico edificio de la petrolera en el microcentro porteño.

Además, YPF impulsa su Real Time Intelligence Center de Comercialización, un sistema basado en inteligencia artificial que analiza el comportamiento de los clientes para diseñar experiencias personalizadas y ajustar la oferta de cada tienda.

Con esta combinación de tradición industrial, marketing innovador y un presidente convertido en modelo involuntario, el mameluco de Vaca Muerta promete ser mucho más que un simple uniforme: un nuevo símbolo de consumo masivo con sello argentino.