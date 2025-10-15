"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

La Libertad Avanza (LLA) busca rencausar su camino electoral luego de lo que fueron largas semanas de tensión por los vínculos de José Luis Espert - quién fuera el primer candidato a Diputado violeta en la Provincia de Buenos Aires hasta el domingo 5 de octubre - con el presunto narcotraficante, Fred Machado. En este contexto, los nuevos cabeza de lista, Diego Santilli y Karina Reichardt , protagonizaron un curioso spot de campaña que busca alertar a su electorado sobre como elegir la opción libertaria: "Para votar al colorado, marcá al pelado" .

El spot fue lanzado luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolviera rechazar el pedido del partido violeta para reimprimir las boletas ante el cambio de candidato . Cabe destacar que el próximo 26 de octubre los ciudadanos votarán por primera vez con el sistema de Boleta Única.

El inicio del video muestra a ambos candidatos en cámara, remarcando el éxito de los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei. Tras esto, Reichardt y Santilli explican como cambiará la dinámica en el cuarto oscuro ante la baja de Espert.

"Cuando estés por votar con la Boleta Única, prestá mucha atención", advierte la candidata a diputada. A continuación, Santilli explica: "En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila".

"Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mi", alertó Santilli ante posibles confusiones.