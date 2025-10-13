lunes 13 de octubre 2025

Será sin Santilli

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

El tribunal electoral puso fin al reclamo del oficialismo y confirmó que las boletas de Buenos Aires se utilizarán tal como fueron impresas, con la foto del exprecandidato. La decisión deja sin efecto la última vía judicial abierta por el Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes el pedido del Gobierno y de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, de modo que no figure la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura semanas atrás.

La decisión representa un nuevo revés para el oficialismo, que había insistido con modificar el diseño de la boleta pese a las advertencias sobre los plazos y los riesgos logísticos. “En esta etapa resulta imposible la reimpresión”, afirmaron los jueces electorales.

El fallo del máximo tribunal electoral del país ratifica la postura adoptada por la Junta Electoral bonaerense, que ya había desestimado el planteo de LLA. Según la resolución, la reimpresión de casi 14 millones de boletas a menos de dos semanas de los comicios “es de cumplimiento imposible y no existen circunstancias excepcionales que lo justifiquen”.

El expediente llegó a la Cámara tras la apelación de los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes cuestionaron el fallo del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla. La fuerza oficialista argumentó que el cambio era necesario para “garantizar la pureza del sufragio y la transparencia electoral”.

Sin embargo, el fiscal federal Ramiro González se pronunció en contra del pedido. En su dictamen advirtió que “hacer lugar a la solicitud resulta fácticamente imposible y pone en riesgo la elección misma”, ya que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado”.

El tribunal, integrado por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, coincidió con esa evaluación. Según detallaron, el plazo límite para enviar los archivos a imprenta venció el 10 de octubre, cuando la causa aún no había llegado a la Cámara. Además, recordaron que el proceso de reimpresión, control y distribución requiere varios días adicionales para garantizar la normalidad del acto electoral previsto para el 26 de octubre.

La resolución se conoció luego de que la misma Cámara confirmara a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires en reemplazo de Espert, desplazando a la actriz Karen Reichardt al segundo lugar.

Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, habían estimado que reimprimir las boletas costaría más de 12.000 millones de pesos y demoraría al menos cinco días por cada lote de 3,3 millones de ejemplares, además de los diez días que necesita el Correo Argentino para su distribución. Como alternativa, el Ejecutivo había propuesto imprimir afiches con la nueva nómina, a un costo mucho menor.

De esta manera, las elecciones legislativas del 26 de octubre se desarrollarán con las boletas que incluyen la imagen de José Luis Espert, aunque el primer candidato finalmente será Diego Santilli.

