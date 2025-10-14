martes 14 de octubre 2025

Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Tras el fallecimiento del niño de 8 años, el entorno de Barboza tiene los ojos puestos en uno de los siete detenidos. Los mensajes en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El caso que conmocionó a Rawson sigue sumando capítulos cargados de dolor y tensión. Emir Barboza, un niño de 8 años, murió en la madrugada del martes tras recibir un disparo en el pecho durante una violenta balacera ocurrida en el Barrio Valle Grande. Mientras la investigación judicial continúa y los peritajes buscan determinar quién ejecutó el tiro fatal, la familia del menor apuntó directamente contra uno de los siete detenidos.

A través de las redes sociales, un familiar del pequeño Emir expresó su indignación y acusó públicamente a Jonathan Javier Carrizo. “Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios, hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, malparido. Era un niño, toda una vida por delante”, escribió en su publicación, que rápidamente se viralizó entre los vecinos y allegados.

image

Hasta el momento, no hay información oficial que confirme quién efectuó el disparo que terminó con la vida del niño, aunque el entorno familiar insiste en señalar a Carrizo como el principal responsable.

El caso

El hecho ocurrió entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes, en el sector conocido como Manzana 23 del Barrio Valle Grande, en Rawson. De acuerdo con los primeros testimonios, todo comenzó como una discusión entre grupos de vecinos enfrentados desde hace tiempo. La pelea escaló rápidamente y se transformó en una batalla armada, con múltiples disparos que sembraron el terror entre los residentes del barrio.

Desde una vivienda -identificada como la Casa 1 de la Manzana 23- comenzaron a efectuarse tiros hacia la vía pública. En medio de ese caos, uno de los proyectiles impactó directamente en el pecho del pequeño Emir, que se encontraba jugando en las inmediaciones.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga por su propio tío, Roberto Barboza, pero los médicos no pudieron salvarlo. Ingresó al nosocomio a las 00:36 con una herida de arma de fuego en el tórax, y una doctora de guardia confirmó su fallecimiento minutos después. El diagnóstico fue trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego.

La médica legista Ana Bruna constató luego una lesión de entrada de 1x1 centímetro en la región pectoral izquierda, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. Según su informe, la muerte del menor fue prácticamente inmediata.

Siete detenidos y allanamientos

A partir del aviso al sistema judicial, un amplio operativo policial se desplegó en la zona. Participaron efectivos de Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales, Grupo GERAS, Bomberos y personal de la comisaría jurisdiccional, bajo la coordinación de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez, y por orden de la jueza Mabel Moya.

En el marco de cuatro allanamientos simultáneos, realizados entre las Manzanas 23 y 26 del barrio, fueron detenidas siete personas:

  • Alan Juan Bazán
  • Dante Emanuel Carrizo
  • Gonzalo José David Santander
  • Hernán Ariel Carrizo
  • Cristian Daniel Guarardo
  • Jonathan Javier Carrizo
  • y un menor de edad identificado como L.B., quien quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

Los arrestos se concretaron alrededor de las 00:40, y en los domicilios allanados la policía encontró vainas servidas, proyectiles deformados, cartuchos de calibres 9 mm, .22 y 20, un revólver Bagual calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers y varios teléfonos celulares. Todo fue secuestrado y enviado a peritajes para intentar determinar quién efectuó los disparos.

También se ordenó preservar la vestimenta de los aprehendidos para realizar análisis balísticos y detectar restos de pólvora. El cuerpo de Emir fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicó la autopsia correspondiente.

