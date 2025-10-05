Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia

Pasaron los selectivos Pre Cosquín y Laborde, y San Juan ya cuenta con sus representantes. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de pasión, superación, dedicación y una infinidad de anécdotas y experiencias que los llevaron hasta ser los elegidos. La historia de Funes-Márquez es una de ellas, con un condimento especial: Bautista. La familia completa integra la delegación que llegará al Festival Nacional de Malambo representando a la provincia, un acontecimiento que no suele darse con frecuencia.

Adrián Funes es un malambista reconocido de San Juan. Con una larga trayectoria en sus pies, dejó colgadas las botas durante seis años, que fue cuando nació su hijo Bautista, el primogénito que tiene junto a Celina Márquez. Durante el selectivo del 2024 se presentó y en aquella oportunidad confesó a Tiempo de San Juan que parte de su motivación era su hijo, quien ya comprendía bastante del mundo folclórico, y su deseo era que el pequeño lo viera sobre el escenario.

Doce meses bastaron para que Bautista buscará en su corta edad alcanzar el nivel de su padre, y este año comenzó a prepararse para competir en el Pre Laborde, mientras Adrián lo hacía para participar nuevamente como aspirante a Campeón Nacional de Malambo.

En medio, como una historia sacada de un cuento, Celina fue invitada por un grupo de amigos a integrar el conjunto Cuyum, un grupo de folclore que se armó este año con el propósito de tener una excusa para el encuentro, la danza, la compañía en los festivales y de repente, sin darse cuenta, estaban preparando una cueca cordillerana para presentar en el certamen.

La sorpresa se la llevaron propios y ajenos cuando dieron a conocer los ganadores de cada rubro. Cuyum, con Celina entre sus filas, ganó en conjunto de baile; Bautista fue el elegido en Malambo Infantil; y Adrián nuevamente cautivó con su talento, representando un año más a la provincia en el camino de aspirante a campeón. De la familia la única que no baila por el momento es Alba, la pequeña de dos años que, pese a su corta edad, se calza las pilchas de paisana cada vez que puede, por lo que sus padres no descartan que similar a su hermano, desee zapatear y bailar desde pequeña.

Si bien en el pasado tanto Celina como Adrián han llegado hasta los festivales nacionales formando parte de las delegaciones, es la primera vez que lo hacen como familia participando. “La edición pasada fuimos para apoyar completamente a Adrián, ya que era su primer año como aspirante. Este año cuando Bauti arrancó pensé “bueno, serán ellos dos”, hasta que me invitaron al grupo. Lo bueno es que son varios días de competencia, por lo que nos iremos rotando. Ya estoy pensando cómo nos vamos a organizar”, comenta entre risas Celina, quien generosamente se corre de la luz para que su pareja e hijo sean los que se luzcan, orgullosa de cada uno.

Celina no solo siente la dicha de poder llegar con sus amigos hasta Córdoba para el Laborde, sino que además piensa en las formas de hacer que la experiencia de su hijo sea enriquecedora. “Espero que lo disfrute y que vaya conociendo el ambiente. Siempre le explico a él (Bautista) que no todo es ganar, que por ahí nos pueden decir que no y no está mal, porque no es siempre uno sí. Siempre le digo, el triunfo no es el premio, sino es lo que él va a ir adquiriendo para su persona”, señala.

Para Adrián la situación es emocionalmente superadora. “Ya gané en el sentido de compartirlo con él. Es algo muy lindo, así que por ese lado estoy totalmente satisfecho. Sí soy consciente de que ir a representar nuestra provincia es un peso grande y que lo tengo que hacer de la mejor manera, así que vamos a hacerlo lo mejor posible tratando de mejorar lo que se hizo el año pasado”, asegura.

La inocencia de Bautista es hasta cierto punto envidiable. Su timidez y vergüenza que trata de disimular mientras se camufla en la falda de su madre desaparecen cuando adopta la postura inicial de un malambo y comienza a zapatear. Ver cómo escucha con atención las sugerencias de su padre para luego ponerlas en práctica emociona hasta el corazón más duro. “Me gusta que me aplaudan mucho, eso me emociona”, comenta.

El camino del artista en general no es sencillo. Al ser prácticas que generalmente se hacen desde la pasión sin ningún rédito económico la ayuda de sponsor o gente que acompañe el proceso es fundamental. “Somos atletas con botas”, comenta Adrián entre risas al enumerar las horas de entrenamiento físico, de ensayo, de montaje de cada mudanza que prepara en conjunto al equipo que lo acompaña: Juan Peletier, Sergio Zalazar, Adrián Aciar, Mauricio Manrique y Oscar Peletier.

Precisamente si no fuera el acompañamiento de terceros, el sueño de Adrián y su familia no podría ser posible. Tecno Box SJ, Instituto Malagueña, Centir GYM, Elimelec, Pirka Outdoor, Paddle Center, Padel Los Olivos, Maxi Ojeda Fotografía, Amanecer Servicio de Lunch, Cura Brochero kinesiología y Pimpollo Pilchas Gauchas de alguna manera aportan su granito de arena para que los sanjuaninos lleguen hasta Laborde de la menor manera.

El Festival Nacional de Malambo se llevará a cabo del 11 al 17 de enero del 2026 en Laborde, donde las 23 delegaciones provinciales buscarán quedarse con el reconocimiento nacional. Pese a ello, la aventura de la familia Funes – Márquez está comenzando.