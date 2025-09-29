lunes 29 de septiembre 2025

Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

En medio de una intensa jornada, San Juan conformó la delegación de artistas que estarán representando a la provincia en el Festival Nacional de Malambo, en Laborde. Los detalles.

Por Celeste Roco Navea
Imagen archivo

Enero es sinónimo de festivales a nivel país, siendo sin duda los más destacados y convocantes por su tradición, trayectoria y nivel de artistas en escena Cosquín y Laborde. Como cada año, San Juan conforma las delegaciones de artistas que representarán a la provincia en los certámenes nacionales, y la delegación que llegará hasta el Festival Nacional de Malambo ya tiene sus artistas confirmados.

Con una interesante variedad de artistas en esta oportunidad, la convocatoria fue masiva como suele suceder. La selección ante la atenta mirada del jurado se realizó el pasado viernes 26 de septiembre, en el CUIM de la UNSJ, más precisamente en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez.

Embed - San Juan Cultura on Instagram: "Pre Laborde San Juan 2026 Con talento, pasión y raíz folklórica, nuestros artistas fueron seleccionados para representar a San Juan rumbo al Festival Nacional de Malambo de Laborde. Una muestra del compromiso, la fuerza y la identidad cultural que hacen grande a nuestra provincia. ¡Felicitaciones a cada uno de los que llevarán el nombre de San Juan bien alto en esta próxima edición!"

El jurado estuvo conformado en la parte de danza por Ernesto “Tito” Díaz, reconocido bailarín de Córdoba con un amplio desempeño en la danza no solo folclórica sino también de otras disciplinas; Teresa Díaz, bailarina de Mendoza, integrante del Ballet Municipal de San Rafael, también con una larga trayectoria; y Silvina Lafalce, bailarina y coreógrafa de Buenos Aires.

En el caso de la música, el jurado estuvo integrado por tres artistas sanjuaninos: Giselle Aldeco, Esteban “El duende” Muñoz y “Lechu” García.

Lo interesante de la delegación es que varios artistas ya cuentan con una vasta experiencia en este tipo de certámenes, como es el caso de Adrian Funes, quien representó a San Juan en el 2024 en la categoría "Malambo Mayor", mismo rubro que conquistó este año. También hay artistas que por primera vez tendrán la dicha de llegar hasta Córdoba y vivir desde adentro la experiencia enriquecedora de este tipo de festivales.

Sin duda la sorpresa al repasar el listado de ganadores es la presencia de Ana Paula Anzor, quien fue Embajadora Nacional del Sol y en esta oportunidad representará a la provincia en el rubro "Locutor/animador".

Con la delegación confirmada, ahora les resta a los artistas pulir sus presentaciones y continuar propagándose para lo que sin duda será una nueva edición del festival que pone en lo alto el malambo argentino y las tradiciones del folclore.

El Festival Nacional de Malambo se llevará a cabo del 11 al 17 de enero del 2026 en Laborde, donde las 23 delegaciones provinciales buscarán quedarse con el reconocimiento nacional.

Uno por uno, los ganadores de cada rubro

Malambo mayor

- Adrián Funes

Malambo juvenil especial

- Thiago Sánchez

Malambo juvenil

- Sergio Godoy

Malambo menor

- Juan Pablo Arredondo

Malambo infantil

- Bautista Funes

Malambo Veterano

- Juan Carlos Aguilera

Malambo de contrapunto a mejor mudanza

- Gastón Carrizo

Cuarteto combinado de malambo

- Olivera, Diblaci, Godoy, Tejada

Cuarteto combinado de malambo menor

- Luján, Robledo, Nievas, Corzo.

Conjunto de Danza

- Cuyum

Pareja de danza

- Federico Tria y Guadalupe Jaime

Paisana Nacional

- María de los Ángeles Bravo

Solista de Canto

- Franco Pacheco

Dúo de canto

- Esteban Fernández y Melina Alberto

Locutor/animador

- Ana Paula Anzor

Dejá tu comentario

