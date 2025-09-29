San Juan confirmó la delegación que representará a la provincia en el Pre Cosquín 2026

Del 3 al 16 de enero se llevará a cabo una nueva edición del Pre Cosquín en Córdoba , un evento que reúne artistas de gran nivel de todos los rincones del país, quienes buscarán cautivar al jurado para ganarse un lugar en el escenario principal durante el festival que se vuelve cada año más convocante. San Juan tuvo su certamen durante el fin de semana y tras varias horas de arte y talento, se eligieron a los integrantes de la delegación provincial.

Tendencia nacional Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

Talento local Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

La selección de los artistas se concibió en dos jornadas que se vivieron a pleno en el CUIM de la UNSJ, más precisamente en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez. Hasta allí, por segundo año consecutivo, se convocaron más de un centenar de artistas de la danza y la música no solo de San Juan, sino también de San Luis, La Rioja y Mendoza.

Durante el sábado los distintos artistas fueron mostrando sus propuestas ante la atenta mirada del jurado. En lo que fue danzas, el jurado estuvo integrado por Ernesto “Tito” Díaz, reconocido bailarín de Córdoba con un amplio desempeño en la danza no solo folclórica sino también de otras disciplinas; Teresa Díaz, bailarina de Mendoza, integrante del Ballet Municipal de San Rafael, también con una larga trayectoria; y Silvina Lafalce, bailarina y coreógrafa de Buenos Aires.

En el caso de la música, el jurado estuvo integrado por tres artistas sanjuaninos: Giselle Aldeco, Esteban “El duende” Muñoz y “Lechu” García.

Tras arduas horas de presentaciones, incluso alcanzando la madrugada, finalmente el kjurado eligió a los artistas que formarán parte de la delegación San Juan en el certamen Pre Cosquín que se llevará a cabo en Córdoba, en la Plaza Próspero Molina.

Uno por uno, los ganadores de cada rubro

Solista vocal

-Luisina Tello Millicay

-Jorge castro

Dúo Vocal

- Tierras Blancas

Canción inédita

- Nicolás Balmaceda

Pareja tradicional

- Olivera - Cortez

Pareja estilizada

- Buchini - Rodríguez

Solista de Malambo femenino

- “La Cuyanita” Martina Pizarro

Solista de Malambo masculino

- Germán Vargas

Conjunto de Malambo

- La Sajuriana

Conjunto de baile folclórico

- Ballet Ikaika