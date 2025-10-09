jueves 9 de octubre 2025

Historias del Médano

José Guerrero y Sonia Castro, un vínculo de más de 20 años con los espárragos como testigo

Allá por el 2003 decidieron apostar por la producción de hortaliza en su finca de Calle 8 y Punta del Monte. Su esparragal está dentro de la familia que ostenta denominación de origen

Por Jorge Balmaceda Bucci
José y Sonia, en su stand en la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil.

El Predio Gaucho José Dolores fue escenario el pasado fin de semana de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, en el que distintos productores de la zona mostraron y vendieron sus productos estrella. Entre los expositores estuvieron José Guerrero y Sonia Castro, una simpática y atenta pareja que llevas más de dos décadas de amor y también de unión con su esparragal.

Tras un mostrador repleto de atractivos espárragos y bondadosos alcauciles, José y Sonia repasaron con gusto parte del camino transitando, resaltando en ese recorrido distintos aspectos propios de la producción.

“Más o menos en el año 2003 empezamos con el tema acá en el Médano, en nuestra finca que tenemos en Calle 8 y Punta del Monte, que es la zona ideal para su producción. Aquí el único lugar de San Juan en el que se pueden producir espárragos de altísima calidad por el clima, por la tierra y la humedad que tiene el Médano”, comentó José.

En cuanto a la vida que suele tener una planta de espárrago, Sonia también lo tiene bastante claro: “Pueden llegar a durar entre 8 y 10 años dependiendo de los cuidados que uno pueda darle. A medida que van pasando los años la planta va aumentando la cantidad de espárragos, pero a su vez va afinando el calibre. Entonces la misma planta te va diciendo que ha llegado el momento de renovarla”.

En cuanto a los precios, al ser temporada tanto de espárragos como de alcauciles, los mismos deben estar ubicándose entre “los mil pesos el atado de espárragos y tres alcauciles por mil”.

La plantación de los Guerrero Castro no escapa a la crisis hídrica que asola a todo el arco productor del Valle del Tulum, pero igualmente se la rebuscan para darle la humedad necesaria. “La verdad que ese es un problema que estamos teniendo muchos en la provincia, pero la verdad es que en el Médano de momento no se está notando tanto. Sí que hay menos agua que otros años, pero sigue siendo suficiente para llevar adelante nuestra producción”, comentó José, quien lamentó que en zonas de calle Alfonso XIII algunos colegas hayan tenido que suspender la producción por falta de agua.

Por último, Sonia y José indicaron que son grandes consumidores de los vegetales que producen, especialmente los espárragos “a través de ensaladas, acompañando alguna carne en la parrilla, en alguna tortilla o una tarta en la que se realza su sabor”.

