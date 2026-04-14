Pedaleando con fe: se viene una nueva edición del Bicitour en San Juan

La Municipalidad de San Martín organizó una nueva edición del Bicitour de la Fe, una propuesta que une actividad física, comunidad y espiritualidad en un recorrido pensado para disfrutar en grupo.
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La propuesta que une actividad física, comunidad y espiritualidad en un recorrido pensado para disfrutar en grupo.
La Municipalidad de San Martín organizó una nueva edición del Bicitour de la Fe, una propuesta que une actividad física, comunidad y espiritualidad en un recorrido pensado para disfrutar en grupo.
La actividad se desarrollará el próximo domingo 19 de abril y el punto de encuentro será en Ruta Eva Perón (Ex Nacional) y Quiroga, con concentración a las 9:30 horas y largada a las 10:00, rumbo a San Expedito.
“La jornada está pensada para compartir en familia o con amigos, promoviendo el encuentro y el disfrute de los espacios del departamento”, indicaron desde el municipio.
Además, todos los inscriptos participarán de sorteos. “Se recomienda asistir con agua y llevar algo para compartir durante el recorrido”, recordaron.
Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al 2645 08-0399, 2645 11-4973 o 2645 27-2509.