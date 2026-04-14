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Pedaleando con fe: se viene una nueva edición del Bicitour en San Juan

La propuesta que une actividad física, comunidad y espiritualidad en un recorrido pensado para disfrutar en grupo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizarán una nueva edición de la bicicleteada de la fe en San Martín.

Realizarán una nueva edición de la bicicleteada de la fe en San Martín.

La Municipalidad de San Martín organizó una nueva edición del Bicitour de la Fe, una propuesta que une actividad física, comunidad y espiritualidad en un recorrido pensado para disfrutar en grupo.

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La actividad se desarrollará el próximo domingo 19 de abril y el punto de encuentro será en Ruta Eva Perón (Ex Nacional) y Quiroga, con concentración a las 9:30 horas y largada a las 10:00, rumbo a San Expedito.

“La jornada está pensada para compartir en familia o con amigos, promoviendo el encuentro y el disfrute de los espacios del departamento”, indicaron desde el municipio.

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Además, todos los inscriptos participarán de sorteos. “Se recomienda asistir con agua y llevar algo para compartir durante el recorrido”, recordaron.

Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al 2645 08-0399, 2645 11-4973 o 2645 27-2509.

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