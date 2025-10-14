Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Fuentes calificadas de la policía dieron a conocer más detalles sobre el crimen de Emir Barboza, de 8 años . Ahora se dio a conocer qué ocurrió horas antes y cómo se habría iniciado este hecho que lamentablemente terminó en un asesinato.

Estas fuentes le contaron a Tiempo de San Juan q ue todo comenzó con una pelea entre menores . Después la batalla comenzó a ponerse más tensa y la pelea ya empezó a ser protagonizada por mayores, precisamente por miembros de las familias Limolle y Carrizo. Según la versión de estas fuentes, es que después entraron a la pelea los Barboza.

Ahí es cuando comenzó la batahola donde hubo armas de por medio. Se ejecutaron varios disparos y uno de esos proyectiles dio en el pecho de Emir Barboza (8). En el lugar encontraron vainas servidas de pistolas 9mm y 22mm, y también balas completas que al parecer los que esgrimían las armas, intentaron deshacerse de ellas.

Los que estaban protagonizando esta gresca a tiros nunca se percataron que la policía ya había llegado para tratar de apaciguar, ya que minutos antes se había llamado al 911 dando a conocer el inicio de la pelea. Por tal razón, los efectivos localizaron rápidamente a los presuntos autores.

Las personas aprehendidas en este caso son 7, entre ellos un menor. Los mismos fueron identificados como: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad identificado como L.B.

Un dato que dieron desde la Policía de San Juan y desde fiscalía es que en primera instancia se secuestro un revolver calibre .22 y que en un rastrillaje hecho en la mañana de este martes han encontrado otra arma de fuego. Las mismas serán peritadas para confirmar si se utilizaron durante la gresca y también confirmar cuál se usó para acabar con la vida de Emir.

Se ha dado a conocer en las últimas horas quién sería el autor del asesinato de Emir Barboza y su foto se ha dado a conocer en redes. Desde la Justicia no han dado a conocer si hay una persona señalada como el autor del disparo mortal, pero en la familia del menor ya lo tendrían identificado. Mirá la imagen que se viralizó en redes: