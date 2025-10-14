martes 14 de octubre 2025

Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

El hecho fue registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional. También se conocieron detalles sobre la identidad del pequeño. Varias personas estarían detenidas por este caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmoción en Rawson. Un niño de 8 años murió tras un tiroteo en el Valle Grande, registrado durante la madrugada de este martes. Todo comenzó por un enfrentamiento entre bandas en el complejo habitacional.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Tras una gresca entre bandas en inmediaciones de la Manzana 16, comenzó una balacera y uno de los proyectiles dio en el menor de edad, quien no participó del conflicto.

Las primeras versiones indicaron que el pequeño sufrió una herida en la zona del tórax, ocasionada por un impacto con arma de fuego. Por este motivo, un joven de apellido Barboza habría llevado al chico al Hospital Marcial Quiroga. El niño, identificado como Emir Barboza -de 8 años-, llegó al nosocomio de Rivadavia sin signos vitales, según los trascendidos.

image
La cuadra donde habría fallecido el menor, vallada en medio de los operativos.

La cuadra donde habría fallecido el menor, vallada en medio de los operativos.

Hubo un fuerte despliegue policial en la Comisaría 38°. Todo indicaría que, por este caso, hay varias personas detenidas en la seccional del Valle Grande. No trascendió si son adultos o menores de edad.

patrullero comisaria valle grande rawson
Hubo un clima de suma tensión en el popular barrio.

Hubo un clima de suma tensión en el popular barrio.

Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Iván Grassi- desplegaron un operativo en la zona. También llegó al lugar la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo.

Los impactantes videos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1977962527146328274&partner=&hide_thread=false

