Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

Este martes por la mañana, un incendio generó alarma en el barrio Kennedy, en Santa Lucía, cuando los bomberos intervinieron para auxiliar a una persona con discapacidad que había quedado atrapada dentro de su vivienda.
martes 14 de octubre 2025
Afortunadamente personal de Bomberos lograron rescatar a la persona que había quedado atrapada. Investigan qué fue lo que originó las llamas.
El siniestro se produjo en una casa ubicada en calle Espejo 1428, entre Pueyrredón y Las Heras. Según informaron fuentes oficiales, los bomberos llegaron tras recibir un llamado al 911 y lograron sacar a la persona afectada, que no podía salir por sus propios medios.
Además, se precisó que una mujer necesitó atención médica inmediata; fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano para recibir asistencia.