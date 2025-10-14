Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

Imagen de archivo

Este martes por la mañana, un incendio generó alarma en el barrio Kennedy, en Santa Lucía, cuando los bomberos intervinieron para auxiliar a una persona con discapacidad que había quedado atrapada dentro de su vivienda.

El siniestro se produjo en una casa ubicada en calle Espejo 1428, entre Pueyrredón y Las Heras. Según informaron fuentes oficiales, los bomberos llegaron tras recibir un llamado al 911 y lograron sacar a la persona afectada, que no podía salir por sus propios medios.

Además, se precisó que una mujer necesitó atención médica inmediata; fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano para recibir asistencia.

Temas Incendio