martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Santa Lucía

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

Afortunadamente personal de Bomberos lograron rescatar a la persona que había quedado atrapada. Investigan qué fue lo que originó las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Este martes por la mañana, un incendio generó alarma en el barrio Kennedy, en Santa Lucía, cuando los bomberos intervinieron para auxiliar a una persona con discapacidad que había quedado atrapada dentro de su vivienda.

Lee además
Un incendio de pastizales demandó el intenso trabajo de Bomberos, este lunes, en Jáchal. Fotos: Bomberos Voluntarios de Jáchal.
Siniestro

Un tremendo incendio en Jáchal demandó el arduo trabajo de bomberos en plena noche
tragedia en cordoba: una beba y una nina de 5 anos fallecieron en un incendio de una iglesia evangelica
Grave

Tragedia en Córdoba: una beba y una niña de 5 años fallecieron en un incendio de una iglesia evangélica

El siniestro se produjo en una casa ubicada en calle Espejo 1428, entre Pueyrredón y Las Heras. Según informaron fuentes oficiales, los bomberos llegaron tras recibir un llamado al 911 y lograron sacar a la persona afectada, que no podía salir por sus propios medios.

Además, se precisó que una mujer necesitó atención médica inmediata; fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano para recibir asistencia.

Temas
Seguí leyendo

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: "Qué peligro"

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

El Barrio Valle Grande rodeado de policías tras el crimen de Emir Barboza, de 8 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a un nino de 8 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia. video
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias
Lo último

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Imagen de archivo
Santa Lucía

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad