En las últimas horas trascendieron nuevos videos del violento enfrentamiento ocurrido en el Barrio Valle Grande , en Rawson , donde perdió la vida Emir Barboza , un niño de apenas 8 años. Las imágenes muestran el caos posterior al tiroteo y la intervención policial en la zona.

En una de las grabaciones, captada por vecinos, se escucha el grito desesperado de una tía del menor en plena calle: “Le han pegado un tiro a mi sobrino en el pecho, los cu..., era un niño”. En otra, se observa el momento en que la Policía detiene a uno de los siete involucrados en la gresca, que resultó ser menor de edad.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor involucrado Las grabaciones muestran el momento posterior al crimen de Emir Barboza, de 8 años. Por el caso ya son siete las personas detenidas, entre ellas el menor que aparece en el video. El barrio sigue convulsionado mientras avanza la investigación de la UFI Delitos Especiales. La nota completa en @tiempodesanjuan #vallegrande #sanjuan #crimen #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El hecho ocurrió entre la noche del lunes en inmediaciones de la Manzana 23 del barrio Valle Grande, cuando una pelea entre grupos de vieja data derivó en una feroz balacera. Desde una vivienda comenzaron a efectuarse disparos hacia la vía pública y uno de los proyectiles impactó en el pecho del pequeño Emir, que se encontraba cerca del lugar.

El niño fue trasladado de urgencia por un familiar al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después.

Tras el crimen, la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez, desplegó un amplio operativo en la zona, con apoyo de Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales, Grupo Geras, Bomberos y personal de la Comisaría 38ª. Por orden de la jueza Mabel Moya, se realizaron cuatro allanamientos en distintas viviendas del barrio.

Como resultado, fueron detenidas siete personas: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor identificado por sus iniciales L.B., quien quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.