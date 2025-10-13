Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Sorpresa en una de los principales rincones del microcentro de San Juan . En los últimos días, cerró sus puertas un café ubicado en la Galería Estornell . Cabe destacar que, en 2020, el inmueble presenció la baja de persianas de una histórica confitería .

La Galería Café cerró hace diez días aproximadamente, indicaron fuentes calificadas a este diario. No dieron a conocer los motivos de la decisión.

El local permanece cerrado y con las luces apagadas. Todavía se observa la mítica barra y permanecen algunos diarios y demás papeles, aunque no están a la vista las mesas y sillas.

Según indicaron, lo pusieron en alquiler. Hasta el momento, se desconoce si hubo acuerdo con una firma para ocupar el inmueble, siendo el local 13 de la galería.

Así está el local

image

image

image

El anterior ocupante, con rica historia

El Café Soppelsa, ubicado en la tradicional Galería Estornell de San Juan, cerró sus puertas del local 13 de manera definitiva en junio de 2020 debido a la baja en el consumo y a los efectos de la pandemia. Durante décadas, este café se destacó como el último en barra de la ciudad, manteniendo un formato y estilo que lo convirtieron en un lugar emblemático para vecinos y visitantes.

image

Fundado en los años ’60 por Esteban Soppelsa, el café pasó a manos de una sociedad compuesta por José Alves y Emma D’Acua, quienes consolidaron la tradición del lugar. Su barra, inalterada desde sus inicios, se convirtió en un punto de encuentro para políticos, empresarios, abogados y comerciantes sanjuaninos, alcanzando incluso a clientes de cuarta generación. Además, elementos como la balanza, la tolva con distintas variedades de café y la máquina de moler formaron parte del sello distintivo del local.

Detrás de la barra, la figura de don Pedro Cayetano Garro se convirtió en un símbolo humano del café. Trabajó allí desde fines de los años ’60 y fue testigo de la fidelidad de la clientela a lo largo de los años.