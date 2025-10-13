El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata

El comercio de Rawson desarrollará actividades especiales en la previa del Día de la Madre para fomentar las ventas.

Con el objetivo de incentivar las compras y dinamizar la economía local en la previa del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo, el Centro Comercial a Cielo Abierto de Villa Krause será escenario de “La peatonal de mamá", una iniciativa que combina actividades culturales, promociones y entretenimiento en el corazón comercial del departamento, según adelantaron desde la Cámara de Comercio del Interior de San Juan.

La actividad, organizada por dicha Cámara de Comercio en conjunto con la Municipalidad de Rawson, se basa en el desarrollo de una serie de actividades para los compradores sanjuaninos. En ese contexto, el próximo sábado 18, el centro de Villa Krause se transformará en peatonal y se realizará shows en vivo, sorteos y descuentos.

image

Estas jornadas fomentan el comercio local y están dentro del “Programa Comprá en Rawson”. Desde las 17 se podrá disfrutar de shows, sorteos en el escenario ubicado en calle Boulevard en dónde se hará un corte peatonal calle desde Avenida España a Santa Rosa. Al mismo tiempo, con motivo del 112° Aniversario de Villa Krause, la Cámara distinguirá a los comerciantes pioneros de Villa Krause.

Al mismo tiempo, los bancos ofrecerán importantes beneficios: “Del 8 al 15 de octubre, el Banco Nación aplica 30% de descuento en todos los rubros en seis cuotas; Galicia, el 14 y 15, también 30% en tres cuotas; y Banco San Juan, del 9 al 13, un 40% de descuento en tres cuotas sin interés”.

Sumado a eso, el Comercio de Rawson atenderá normal durante el día viernes y el sábado abrirá una hora más, mientras que el domingo la atención será mediodía y el estacionamiento, gratuito.