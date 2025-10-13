lunes 13 de octubre 2025

Importante

Realizan aplicaciones aéreas de insecticida contra la polilla de la vid: los consejos a tener en cuenta

Desde el Ministerio de Producción informaron en qué zonas vitivinícolas se desarrollarán las tareas de refuerzo contra la Lobesia Botrana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cronograma de aplicaciones aéreas de insecticida contra la polilla de la vid y las recomendaciones para los vecinos.

El cronograma de aplicaciones aéreas de insecticida contra la polilla de la vid y las recomendaciones para los vecinos.

El Ministerio de Producción informó este lunes que continúa con el avance del plan provincial para combatir la Lobesia Botrana, más conocida como polilla de la vid. “Las aplicaciones aéreas se realizan en Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, con insecticidas autorizados por SENASA, inocuos tanto para abejas como para el medio ambiente”, afirmaron. En tanto que, ofrecieron recomendaciones para los vecinos de esas zonas.

La tarea, que se enmarca en la campaña 2025-2026 de control de Lobesia Botrana (la plaga que afecta a los cultivos de vid), se lleva a cabo de 6:30 a 20:30 horas. "Las aplicaciones se realizan en coordinación con una empresa habilitada y bajo supervisión técnica permanente del personal especializado de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad y la ejecución solo en condiciones meteorológicas adecuadas para evitar la deriva”, detallaron.

image

El cronograma previsto de aplicaciones incluye:

-Del 13 al 16 de octubre: Departamento Caucete

-A partir del 16 de octubre hasta finalizar: Departamentos 25 de Mayo y Sarmiento

Cabe recordar que, las aplicaciones se realizan exclusivamente sobre fincas específicas, excluyendo áreas urbanas, residenciales y zonas sensibles, tales como escuelas, hospitales o fuentes de agua.

Al mismo tiempo, según aseguraron las autoridades, se emplean insecticidas de Banda Verde (Clase 4), aprobados por SENASA, considerados virtualmente no tóxicos para las abejas y amigables con el medio ambiente.

Recomendaciones para productores y vecinos:

- Cubrir las fuentes de agua.

- Tapar las piqueras de las colmenas.

- Suspender las tareas rurales durante las aplicaciones y reingresar a los campos luego de 12 horas.

Quienes necesiten mayor información pueden contactarse con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos llamando al teléfono 264-6239867

