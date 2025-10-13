San Juan será sede del simposio "Una mirada al futuro de la vitivinicultura argentina"

San Juan se prepara para recibir a expertos y referentes de la vitivinicultura nacional en el simposio “Una mirada al futuro de la vitivinicultura argentina” , que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre desde las 9:00 en la Sala Emar Acosta, Anexo de la Legislatura Provincial. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa a través del link oficial .

El encuentro, organizado en el marco del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan , busca generar un espacio de análisis y reflexión sobre el presente y futuro de la industria vitivinícola, destacando el papel de San Juan dentro del contexto nacional e internacional.

El simposio está coordinado por el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan, con el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación. Durante la jornada, los asistentes podrán escuchar experiencias y visiones de expertos y empresarios sobre los desafíos del sector, casos de éxito, innovación y nuevas tendencias.

Entre los disertantes destacados se encuentra Matías Prezioso, sommelier profesional y licenciado en Marketing con veinte años en la industria del vino, fundador y CEO de VinEsence. Prezioso abordará el tema “Oportunidades y desafíos del vino de San Juan en el mundo”.

También participará Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, unidad ejecutora de COVIAR, quien presentará un análisis sobre la evolución de los mercados de productos vitivinícolas clave para San Juan, incluyendo vino, jugo concentrado de uva, pasas de uva y uva fresca.

El simposio apunta a fortalecer el intercambio de ideas, fomentar la innovación y poner en valor el rol de San Juan como una de las principales provincias productoras de vino del país.

Datos del evento:

Lugar: Sala Emar Acosta, Anexo Legislatura Provincial de San Juan

Fecha: Miércoles 15 de octubre

Hora: 9:00 hs

Inscripción: https://forms.gle/MXzczt5bCWwMSzr5A