En alza: las acciones argentinas suben hasta 9% en Wall Street

El acuerdo que cerró Argentina con Estados Unidos sigue jugando a favor de las acciones argentinas en Wall Street.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana con fuertes subas de hasta 9% en un clima financiero favorable para los activos argentinos.

A pesar del feriado en los Estados Unidos por el Día de Cristóbal Colón, los papeles de compañías argentinas en Nueva York son negociadas con normalidad. Por el contrario, no hay actividad en renta fija (bonos) y, por lo tanto, no habrá variación del riesgo país este lunes.

Las acciones de firmas argentinas tenían pasado el mediodía mejoras superiores al 9% como en los casos de Central Puerto y Edenor. Central Puerto es una de las dos empresas que firmaron un compromiso para proveer energía al proyecto Stargate Argentina que anunció OpenAI.

También con marcadas subas aparecen Banco Supervielle (8%), Loma Negra (7,8%), Pampa Energía (5,4%), YPF (5,2%), Cresud (4,7%), BBVA (4,5%). Ninguna de las empresas que cotiza en Wall Street registraba caídas este lunes.

Los mercados operan, para el caso de los papeles argentinos, al ritmo de las novedades que llegan de las negociaciones entre el Gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. Se espera que este martes, cuando tenga lugar una reunión bilateral en Washington, haya nuevos anuncios.

Hasta el momento, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent oficializó el cierre de las negociaciones por un swap de monedas por US$ 20.000 millones, con un mecanismo que todavía no fue explicitado. También anunció la intervención directa en el mercado de cambios local mediante la venta de dólares y compra de pesos. Esta operación, el jueves pasado, devolvió a los activos argentinos a un clima favorable.

Entre los analistas, las posibilidades de continuar con un sendero alcista dependerán de las novedades desde Washington esta semana. Marios Chailis, CMO del Grupo Libertex, señaló: “En un contexto donde Argentina aún busca consolidar la confianza tras el reciente apoyo del FMI de hace seis meses, este entendimiento puede contribuir a reducir tensiones financieras y ofrecer cierto margen de previsibilidad, siempre que vaya acompañado de políticas consistentes y sostenibles”.

“El acuerdo ayuda a contener la presión cambiaria, atenuar la volatilidad y mejorar la percepción de sostenibilidad macro, al menos mientras se mantenga la cooperación con el FMI y se cumplan las metas fiscales”, explicó por su parte Agustín Bilinskis, Director Comercial de Latinoamerica de VT Markets.

