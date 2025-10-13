lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

En alza: las acciones argentinas suben hasta 9% en Wall Street

Las subas vienen de la mano de Central Puerto y Edenor, Pampa Energía, YPF y dos bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acuerdo que cerró Argentina con Estados Unidos sigue jugando a favor de las acciones argentinas en Wall Street.

El acuerdo que cerró Argentina con Estados Unidos sigue jugando a favor de las acciones argentinas en Wall Street.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana con fuertes subas de hasta 9% en un clima financiero favorable para los activos argentinos.

Lee además
las exportaciones mineras del pais crecieron mas del 30% en los ultimos 9 meses, con san juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
El cronograma de aplicaciones aéreas de insecticida contra la polilla de la vid y las recomendaciones para los vecinos.
Importante

Realizan aplicaciones aéreas de insecticida contra la polilla de la vid: los consejos a tener en cuenta

A pesar del feriado en los Estados Unidos por el Día de Cristóbal Colón, los papeles de compañías argentinas en Nueva York son negociadas con normalidad. Por el contrario, no hay actividad en renta fija (bonos) y, por lo tanto, no habrá variación del riesgo país este lunes.

Las acciones de firmas argentinas tenían pasado el mediodía mejoras superiores al 9% como en los casos de Central Puerto y Edenor. Central Puerto es una de las dos empresas que firmaron un compromiso para proveer energía al proyecto Stargate Argentina que anunció OpenAI.

También con marcadas subas aparecen Banco Supervielle (8%), Loma Negra (7,8%), Pampa Energía (5,4%), YPF (5,2%), Cresud (4,7%), BBVA (4,5%). Ninguna de las empresas que cotiza en Wall Street registraba caídas este lunes.

Los mercados operan, para el caso de los papeles argentinos, al ritmo de las novedades que llegan de las negociaciones entre el Gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. Se espera que este martes, cuando tenga lugar una reunión bilateral en Washington, haya nuevos anuncios.

Hasta el momento, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent oficializó el cierre de las negociaciones por un swap de monedas por US$ 20.000 millones, con un mecanismo que todavía no fue explicitado. También anunció la intervención directa en el mercado de cambios local mediante la venta de dólares y compra de pesos. Esta operación, el jueves pasado, devolvió a los activos argentinos a un clima favorable.

Entre los analistas, las posibilidades de continuar con un sendero alcista dependerán de las novedades desde Washington esta semana. Marios Chailis, CMO del Grupo Libertex, señaló: “En un contexto donde Argentina aún busca consolidar la confianza tras el reciente apoyo del FMI de hace seis meses, este entendimiento puede contribuir a reducir tensiones financieras y ofrecer cierto margen de previsibilidad, siempre que vaya acompañado de políticas consistentes y sostenibles”.

“El acuerdo ayuda a contener la presión cambiaria, atenuar la volatilidad y mejorar la percepción de sostenibilidad macro, al menos mientras se mantenga la cooperación con el FMI y se cumplan las metas fiscales”, explicó por su parte Agustín Bilinskis, Director Comercial de Latinoamerica de VT Markets.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que el proyecto de GNL de YPF generará 50.000 puestos de trabajo

Suben las tasas de plazo fijo: por depósitos de $1 millón cuánto pagan los principales bancos

El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios

Afirman que el feriado ayudó a mejorar las ventas por el Día de la Madre en San Juan: cuál fue el rubro más elegido

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El comercio de Rawson desarrollará actividades especiales en la previa del Día de la Madre para fomentar las ventas.
Iniciativa

El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

Por Redacción Tiempo de San Juan
UDAP Y AMET confirmaron que harán paro este 14 de octubre. 
Posición oficial

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre
Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque