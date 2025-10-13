lunes 13 de octubre 2025

Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

El pequeño, identificado como Y.F.A.G., continúa internado en grave estado tras ser embestido por una camioneta en el límite de Rawson y Pocito. Su madre contó cómo ocurrió el hecho y recordó que el niño ya había superado un cuadro crítico al nacer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El niño de 11 años Y.F.A.G. continúa internado en grave estado en el Hospital Rawson tras haber sido atropellado el último domingo en Calle 5 y Elizondo, en el límite entre Rawson y Pocito. Su madre, Daiana Gatica, informó que el menor fue operado por una fractura y lesiones internas, y que se encuentra estable dentro de un cuadro delicado.

Según precisó a Tiempo de San Juan, el pequeño fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de fémur y se le extirpó el bazo debido a una hemorragia interna. Además, presentó lesiones en el pulmón y riñón izquierdos, en el hígado y en algunas extremidades. El equipo médico evalúa posibles lesiones en la zona craneal. “Tuvo una buena evolución y ha permanecido estable”, indicó la madre, quien agradeció la atención recibida en el Hospital Rawson.

La familia también pidió colaboración con dadores de sangre 0+ o A+, ya que el niño necesita transfusiones. “Seguimos necesitando dadores de sangre 0+ o A+, necesita transfusiones”, escribió Gatica en redes sociales, además de solicitar oraciones por su recuperación.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la versión de la familia, Y.F.A.G. estaba andando en bicicleta junto al hermano de su cuñado. En un momento, la rueda del acompañante se rompió y el niño comenzó a empujarlo. En ese contexto, una persona abrió la puerta de un auto estacionado, sin que se determinara si fue la delantera o trasera.

Al intentar esquivar la puerta, los chicos se desplazaron hacia la izquierda del carril y una camioneta que circulaba en ese sentido embistió al menor. Según el relato familiar, el conductor habría arrastrado al niño unos 40 metros antes de detenerse.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 horas del domingo. El menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde ingresó con politraumatismo grave, traumatismo encéfalo craneal, fractura de fémur y escoriaciones múltiples.

La segunda batalla de su vida

La madre contó que esta no es la primera vez que su hijo enfrenta una situación crítica. Cuando nació, permaneció internado diez días en neonatología debido a complicaciones de salud. Por eso, asegura que el niño “ya sabe luchar por su vida” y confía en que podrá superar este nuevo cuadro.

“Estamos agradecidos por la atención y por las oraciones. Solo pedimos que sigan rezando por él”, expresó Gatica.

Investigación judicial

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales N°5, a cargo del fiscal Sebastián Gómez, quien ordenó pericias en el lugar del hecho y la toma de declaraciones para determinar las responsabilidades en el siniestro.

