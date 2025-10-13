El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

El pequeño de 11 años, Y.F.A. que fue atropellado este domingo en la siesta en el Villa San Damián en Rawson, sigue internado en grave estado de salud. Su mamá, Dayana Gatica, escribió en redes sociales y pidió que sigan rezando por la salud de su hijo y volvió a solicitar dadores de sangre, “Seguimos necesitando dadores de sangre 0+ o A+, necesita transfusiones”, expresó.

El pequeño de 11 años entró con gravísimas heridas tras ser atropellado por una camioneta. Según el parte médico brindado por las autoridades presentó politraumatismo grave, traumatismo encéfalo craneal grave, fractura de fémur izquierdo y escoriaciones.

La madre escribió en redes sociales que las primeras 48 horas son cruciales en la salud de su hijo. Agradeció a todo aquel que haya rezado por su hijo y solicitó que sigan así para el pequeño salga de estado crítico.

*BUEN DIA SIGAMOS PIDIENDO CADENA DE ORACIÓN PARA YUTIEL FERNANDO ANDAN GATICA EL SIGUE ESTABLE NECESITAMOS QUE ESTAS... Publicado por Dai Gatica en Lunes, 13 de octubre de 2025

El caso está siendo investigado por personal de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5.

El siniestro fue alrededor de las 16 horas en calle Elizondo y calle 5. El menor fue trasladado en ambulancia hasta el hospital, donde ahora se encuentra internado en delicado estado de salud.