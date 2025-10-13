lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Su madre pidió colaboración en las redes sociales. “Seguimos necesitando dadores de sangre 0+ o A+, necesita transfusiones”, escribió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
565124780_122156651732798698_1602181888220060735_n

El pequeño de 11 años, Y.F.A. que fue atropellado este domingo en la siesta en el Villa San Damián en Rawson, sigue internado en grave estado de salud. Su mamá, Dayana Gatica, escribió en redes sociales y pidió que sigan rezando por la salud de su hijo y volvió a solicitar dadores de sangre, “Seguimos necesitando dadores de sangre 0+ o A+, necesita transfusiones”, expresó.

Lee además
un menor termino en el hospital tras un violento choque en el limite de rawson con pocito
Siniestro vial

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito
rawson unio cultura e historia en el cierre de la feria del libro y el 112° aniversario de villa krause
Emotivo acto

Rawson unió cultura e historia en el cierre de la Feria del Libro y el 112° aniversario de Villa Krause

El pequeño de 11 años entró con gravísimas heridas tras ser atropellado por una camioneta. Según el parte médico brindado por las autoridades presentó politraumatismo grave, traumatismo encéfalo craneal grave, fractura de fémur izquierdo y escoriaciones.

La madre escribió en redes sociales que las primeras 48 horas son cruciales en la salud de su hijo. Agradeció a todo aquel que haya rezado por su hijo y solicitó que sigan así para el pequeño salga de estado crítico.

Mirá la publicación:

Embed - Log into Facebook

*BUEN DIA SIGAMOS PIDIENDO CADENA DE ORACIÓN PARA YUTIEL FERNANDO ANDAN GATICA EL SIGUE ESTABLE NECESITAMOS QUE ESTAS...

Publicado por Dai Gatica en Lunes, 13 de octubre de 2025

El caso está siendo investigado por personal de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5.

El siniestro fue alrededor de las 16 horas en calle Elizondo y calle 5. El menor fue trasladado en ambulancia hasta el hospital, donde ahora se encuentra internado en delicado estado de salud.

Temas
Seguí leyendo

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios

Por alerta meteorológica, cambiaron el cronograma de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en Rawson

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Lo atraparon con una moto robada en Rawson y terminó condenado a prisión

Pasta de espárrago, la novedad rawsina que nació de la curiosidad y gana terreno conquistando paladares

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Por Miriam Walter
Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Prevención

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas